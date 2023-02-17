台馬海纜遭疑中國船損害 李問：應增強備援系統

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（中央社記者郭宣彣連江縣17日電）台馬2條海底電纜全斷，東引地區發現簡體字樣氣球殘體，引發關注。民進黨連江縣黨部主委李問說，政府應增強備援微波系統，也要分析氣球功用，若中國不當偵搜要嚴正抗議。

記者問及，台馬2條海底電纜全斷，遭疑是中國船蓄意而為，李問說，不完全排除蓄意，也有可能是因意外發生斷裂情況。

李問說，由於海底電纜全斷目前使用微波系統為備援，網速很慢、也會出現連不上等情形，影響地方經濟活動。以旅遊業者來說，目前無法使用網路系統確認訂房資訊，甚至民眾要購買船票或機票也都受到影響，嚴重造成民生困擾。

李問指出，去年5月也曾發生2條海底電纜陸續斷裂情形，地方幾乎有一週時間無網路可使用，今年發生2條海底電纜同時斷裂狀況，相關單位應釐清事發原因，避免接連發生。

李問說，雖然目前有相關單位正進行增加微波備援總容量，但預計年底後才可以接近平時水準。

李問建議，除擴增微波備援總容量外，也應加速協調國外海纜維修船隻，未來可加快速度研發低軌衛星科技，滿足地方民眾網路所需。

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記者問及東引地區在靶場拾獲簡體字樣氣球殘體，李問說，初判為氣象探測儀器。政府要謹慎客觀進行分析，不能排除任何可疑情況，希望經由國防部及國軍謹慎分析後，若確定中國在進行不當偵搜，就要嚴正抗議。

李問表示，雖然過去沒有不明氣球的消息，但去年曾有不明飛行器飛過東引，疑是小型飛機，南竿也曾經有無人機侵擾，去年國軍制定以信號彈警告不明飛行器的機制，也授權可擊落無人機，因此在對於不明氣球也要研擬完整應對機制，謹慎以對，相信國軍會進行正確處置（編輯：方沛清）1120217