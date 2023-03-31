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農會協助　花東2偏鄉4/6起如期普發現金6000元

2023/3/31 16:33
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（中央社記者楊淑閔台北31日電）農金局今天表示，全民普發現金新台幣6000元將展開，花蓮縣鳳榮地區農會及台東縣太麻里地區農會已協助花蓮縣萬榮鄉及台東縣金峰鄉的派出所處理偏鄉發放作業，4月6日起可發放。

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政府為復甦疫後經濟、強化社會韌性，並讓民眾共享經濟成果、減輕負擔，4月6日起辦理全民普發現金6000元。行政院農業委員會農業金融局發布新聞指出，花蓮縣萬榮鄉及台東縣金峰鄉未設有郵局或自動櫃員機，且部分民眾不擅於使用網路登記，為便利當地居民領取，派出所已於20日至25日受理登記及造冊。

農金局表示，因為現金清點、裝袋等作業不是員警的專責工作，農金局協調花蓮縣鳳榮地區農會及台東縣太麻里地區農會協助辦理現金清點、分裝及彌封等金流及帳務處理，相關工作已完成，4月6日起派出所即能如期發放，讓偏鄉居民方便領取，免於舟車勞頓，這兩鄉登記領取普發現金的民眾約2300名。（編輯：管中維）1120331

#農會
#萬榮鄉
#金峰鄉
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