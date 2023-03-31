勞工災保法上路近週年 特別加保勞工逾2.8萬

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（中央社記者曾以寧台北31日電）勞工職業災害保險及保護法上路近1年，勞動部今天指出，截至今年2月底，特別加保累計申報單位數達1萬6182家，被保險人數達2萬8513人次，平均每月服務約3000人次。

勞工職業災害保險及保護法去年5月1日上路，新增職業災害保險特別加保管道。勞動部勞工保險局納保組長吳依婷今天在例行業務說明會上指出，若按行業別被保險人數觀察，營建工程業為1萬5769人次（占55.30%）為最多，其次為其他服務業2720人次（占9.54%）及運輸倉儲業2586人次（占9.07%）。

吳依婷說明，因應勞動型態日益多元及零工經濟發展，例如營建工程業因產業特性，常有工項層層下包情形，許多小型工項可能由個人承攬，或部分勞工利用下班或假日時間，臨時短暫從事平台外送工作等，為提供這些人員參加職業災害保險管道，勞工職業災害保險及保護法訂有「特別加保制度」。

特別加保適用對象包含，自然人雇主及其僱用員工，如營建工程業之工頭及其僱用的點工；實際從事勞動人員，如平台外送員、個人接案工作者等；及符合勞動基準法規定提供勞務（非受僱）的童工，如廣告童星等。

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勞動部指出，人員可於工作前，透過統一超商ibon機台、勞工保險局官網及官網公布的職業工會等，擇一管道申報參加職災保險；且在完成加保、繳納保費後，可立即於相關管道查得納保結果。

勞動部提醒，特別加保保險效力自保險費繳納完成實際時間起算，民眾務必在工作前完成申報作業並繳納保費，才能即時得到保障；自然人雇主或勞工如已預先知道工作日期，也可提前10日透過特別加保管道預約加保，保險效力於保險費繳納後，自指定日期生效。（編輯：龍柏安）1120331