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蘇花改南下湧車潮回堵9公里 估下午4時漸紓解

2023/4/1 10:33
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（中央社記者王朝鈺宜蘭1日電）今天是清明連假首日，蘇花改宜蘭縣蘇澳端南下凌晨3時起湧現車潮，上午9時許，車流停等尾端至國道5號冬山河路段約9公里，警方預估下午4時才會逐漸紓解。

宜蘭縣政府警察局蘇澳分局今天透過新聞稿表示，蘇花路廊雙向禁止21公噸以上大貨車通行，時段為今天凌晨5時至下午5時，明天上午7時至上午11時，3日下午2時至晚間6時，4日中午12時至晚間8時，5日中午12時至晚間6時，同時段並開放大客車行駛台9線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）路肩。

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蘇澳警分局指出，今天共動用228名警力、40名義交，分別於蘇花改蘇澳端、東澳端、南澳端及國道5號蘇澳交流道等路段，加強協助疏導交通，防止用路人插隊或違規等行為，呼籲用路人務必遵從警察人員指揮，以確保行車秩序。

宜蘭縣警局交通隊指出，預估午後熱門景點，例如清水地熱公園、綠色博覽會武荖坑風景區、太平山、傳藝中心、湯圍溝公園及網紅名店等將陸續湧現人車，請用路人勿違規停車，影響其他用路人權益。（編輯：張銘坤）1120401

#國道5號蘇澳交流道
#宜蘭縣
#蘇花公路山區
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