教育部查技專師專長 私校工會：大量舉證造成困擾

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（中央社記者陳至中台北1日電）許多大學面臨經營危機，系所難聘到合適師資。教育部為維護學生權益，近期發函查核技專的師資專長，但私校工會認為，學校須大量舉證自清，造成許多困擾，行政作為有待商榷。

少子女化使大專面臨生存危機，部分學校因財務和薪資待遇問題，難以聘到足夠師資，或是因調整系所，導致師資的專長和系所需求不符，影響學生學習權益。

教育部近期發函技專，就資料庫中部分暫時無法確認學研專業的師資，要求各校提出佐證資料，例如期刊論文、專利、專書等，並限期一週回報。

教育部以文字向媒體解釋，依法技專各專業系所師資，至少應有7名與該領域專長有直接相關。檢核師資的碩博士學位，無法確認與教學研究領域有直接關連，才會要求各校提供進一步提供學術研究或實務專長佐證資料。

教育部舉例，過去曾發現有餐旅管理系聘請音樂學博士，或是藥學系聘請森林分子遺傳學專長的教師，就須請學校說明。

至於期限過短，教育部表示，因要求提供教師期刊、論文佐證，如果發表篇數眾多一時難以函報，學校可發函教育部說明，可展延時間。

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全國私校工會理事長尤榮輝今天發布新聞稿，認為教育部查核的目的值得肯定，有助於導正技專師資偏離系所專業的亂象。但作法有待商榷。只以資料庫「形式比對」產出名單，要求各校大量舉證自清，造成不必要的負擔。

尤榮輝建議，教育部應在系統比對「快篩」後，再進行人工二次檢核，避免造成學校不必要的負擔。且除了查技專，也應查一般大學，不可有差別待遇。（編輯：陳政偉）1120401