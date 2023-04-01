連假首日整天降雨 台中景點人潮不如預期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中1日電）清明連假首日，受天氣影響，台中地區今天幾乎整天陰雨綿綿，山區降雨更明顯，其中武陵農場入園約1500人次，大雪山與八仙山森林遊樂區入園約200多人次，景點區遊客不如預期。

中央氣象局今天表示，華南東移的雲雨區增多，降雨比昨天明顯，中部以北易有局部大雨，今天苗栗以北及宜蘭降雨機率70%至80%，花蓮及台東50%，中部30%至40%。

台中地區自今天凌晨起陸續降雨，根據氣象局統計，截至今天下午4時累計雨量，和平區稍來52毫米、東勢區42毫米、后里區36毫米、豐原區32毫米，市區也都累積20毫米以上，整天幾乎是陰雨綿綿，山區更是降雨明顯。

今天是清明連假首日，原先預期各大景點會塞滿人潮，但受天氣影響，人潮不如預期。其中，武陵農場入園約1500人次，大雪山與八仙山森林遊樂區入園約200多人次，都比預期中少一半。

另外，麗寶樂園渡假區表示，探索世界園區下午2時統計有近2000名遊客入園，多數遊客集中在室內的OUTLET MALL，渡假區遊客預估約有1.5萬人次。（編輯：卞金峰）1120401