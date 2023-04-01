清明連假第2天國道8路段易塞 國5南向建議下午5時後出發

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清明連假首日國道多處路段出現紫爆，車速都在20公里以下，圖為國道5號往宜蘭方向車潮。中央社記者王飛華攝 112年4月1日

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）今天是清明連假首日，國道南向多處大塞車，明天連假第2天，交通部高速公路局預估，國道8處路段易壅塞，其中國5行車時間約為平日5至7倍。

高公局發布新聞稿指出，預估明天國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均90百萬車公里的1.3倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局研判明天重點壅塞路段，包括：為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6東向東向鼎金系統-燕巢系統。

高公局預測，明天上午至中午，除國1楊梅-新竹行車時間為平日5倍外，其他國1、國3易塞車路段行車時間為平日3至4倍；國5南港系統-頭城上午6時至下午4時，行車時間為平日5倍，宜蘭-坪林上午10時至深夜12時，行車時間為平日7倍。

高公局建議西部國道南向用路人，儘量上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人清晨5時前或下午5時後出發，國5北向用路人上午9時前出發。

高公局明天的國道疏導措施，包括：清晨5時至中午12時，封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口；下午1時至傍晚6時時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制，另實施單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

根據高公局即時路況資訊，到今天傍晚6時，除國1南向湖口-竹北、台中路段仍持續車多外，其餘路段已陸續紓解。

另外，今天上午及下午，國道各有4起追撞事故，上午車流回堵9至10公里，下午車流回堵3至8公里。（編輯：李亨山）1120401