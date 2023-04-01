蘇花路廊南下每小時交通量逾千輛 估晚間9時車流漸紓解

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清明連假首日，蘇花路廊自1日凌晨2時車流湧現後，南下每小時交通量約維持900輛至1100輛，已超出同時段可容納最大900輛負荷，預估晚間9時後才能逐漸紓解，呼籲用路人避開尖峰時段行駛蘇花路廊。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年4月1日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭1日電）今天是清明連假首日，蘇花路廊自凌晨2時車流湧現後，南下每小時交通量約維持900輛至1100輛，已超出同時段可容納最大900輛負荷，公路總局預估要到晚間9時才能逐漸紓解。

交通部公路總局第4區養護工程處發布新聞稿指出，截至下午3時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為1萬6483輛，北上花蓮往宜蘭方向為3109輛，預估今天蘇花路廊南下車流仍有7600輛通行需求量。

第4區養護工程處表示，目前南下車多路段為台9線國5蘇澳端至東澳端、台9丁線九宮里至東澳端、台2戊線隘丁至蘇澳端及台2線蘇澳榮民醫院至蘇澳端，呼籲用路人避開尖峰時段行駛蘇花路廊。

至於旅行時間，下午3時蘇澳至崇德經台9線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）路段南下旅行時間約130分鐘，蘇澳至崇德經台9丁線南下旅行時間約170分鐘，呼籲往花蓮方向的用路人多加利用蘇花改路段，非必要請勿進入台9丁線，避免影響台9線車流續進。

第4區養護工程處預估，蘇花路廊明天交通狀況相較今天緩和，南下車流量約全天1萬1900輛，北上全天約9200輛，而3日北上壅塞時段為下午2時至晚間7時、4日為上午10時至晚間8時、5日為上午10時至晚間10時，呼籲用路人避開車多雍塞時段。（編輯：方沛清）1120401