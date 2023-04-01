王國材：國1五楊高架延伸頭份 120年完工

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）交通部長王國材今天表示，高速公路局正實施重要計畫，國道1五股至楊梅高架道路將延伸至苗栗頭份，預計民國120年完工，將解決桃園楊梅至新竹間的塞車問題。

王國材今天前往新北市泰山，視察高速公路局北區交通控制中心，聽取疏運簡報後接受聯訪表示，今年清明連續假期，至上午為止，整體交通流量比起去年清明節假期提升5%。

他說，依據分析，這些車潮有45%是掃墓車潮，有35%是旅遊，20%為返鄉車流。因為掃墓與旅遊的旅途較短，呼籲民眾多使用省道作為替代道路。

高速公路局交通管理組交通運作科長蔡明哲補充，這些旅次的分析，是事前問卷調查駕駛人的目的地，用路行為分別有掃墓、旅遊與返鄉。

王國材說，今天比較擁塞的路段，北部為楊梅至新竹路段，中部是台中至彰化路段，南部為鼎金附近，及國5路段。高公局目前實施重要計畫，國1五楊高架道路將延伸至苗栗頭份，已通過環境影響評估，預計在民國120年可完工，以解決楊梅至新竹間的塞車問題。

王國材說，中部國1后里至大雅的拓寬，也將解決台中至彰化間的塞車，一樣至民國120年完工。國道7的規劃，剛通過環評，是與國1平行，將可抒解南部擁塞，他已經責成高公局全力進行。

媒體報導，長榮航空公司企業工會昨天發表聲明指出，長榮公司美東航線已多次發生超過航機最大乘載重量，必須卸載旅客行李問題，旅客往往在抵達目的地後才被告知行李還沒到。

對此，王國材受訪說，據他瞭解，前幾天發生的是從台北到曼谷至倫敦的班機，部分因素是桃園機場的行李分檢系統出現狀況，會請機場多注意檢修；另外，歐洲航線也受到俄烏戰爭的影響，長榮已經回報，會注意行李的分送。

台鐵太魯閣號事故將屆兩週年，王國材說，明天下午將會前往台鐵桃園富岡車輛基地紀念公園追思，這段時間台鐵的改革必須對家屬有所交代，明天會向家屬說明台鐵改革與公司化的狀況。

至於東部列車撞到牛的事故，除了台鐵加強巡軌，也請多巡察注意有可能遭牛隻闖入的漏洞，另請民眾務必管理好牛隻，避免造成困擾。

高公局預報員游衣芸表示，今天是清明節連續假期第1天，預估今天交通量為124百萬車公里，以南向車潮為主，是平日的1.4倍，預估也將是連續假期5天中，車流量最高的日子。

她說，今天西部國道尖峰流量期間為上午6時以前，與中午以後。國5的尖峰流量為上午5時前與下午5時以後。至今天中午為止，雪山隧道的車流量比起去年同期約增加11%左右。（編輯：張銘坤）1120401