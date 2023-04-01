清明連假首日 蘇花路廊車多將持續至下午

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）今天是清明連假首日，蘇花路廊昨天晚間6時後出現南下車潮，今天凌晨3時起宜蘭蘇澳端出現回堵狀況，花蓮端路段則維持車多順暢，花蓮警方預估，車多時段將維持到下午。

公路總局第四區養護工程處預估，蘇花路廊南下車流將於假期前段（4月1日至4月2日）陸續湧現，今天全天交通量約2萬4000輛次是最高峰。

花蓮新城警分局交通組長吳俊義接受中央社記者採訪指出，蘇花路廊今天南下車潮截至上午9時，約1萬輛次，平均每小時約900輛，比預期1000餘輛少一些。

吳俊義表示，蘇花路廊花蓮路段車多順暢，車速可維持約40至50公里，因花蓮地區下雨，台9線沿線景點車輛不多，台8線合歡山景區上山車潮多，上午10時許停車場已停放8成。

吳俊義表示，蘇花路廊南下車潮從昨天晚間6時陸續湧現，一直持續到今天上午，推測提早出發的車潮多，分散壅塞時段，是花蓮段車多但不壅塞的原因，推測車多狀況會持續至下午。（編輯：謝雅竹）1120401