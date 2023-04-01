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中部以南污染物易累積 高屏空氣品質亮橘燈

2023/4/1 11:06
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（中央社記者楊淑閔台北1日電）環保署空氣品質監測網顯示，今天環境風場為東北風，竹苗以北擴散條件普通，中部以南在下風處，污染物易累積，預測高屏空氣品質擴散影響區為對敏感族群不健康的橘色提醒等級。

清明連假今天開始，環保署指出，依據監測資料及氣象局今天上午10時氣象資料顯示，環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，中部以南空品區位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

環保署預測，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為良好等級；北部、中部、雲嘉南空品區及金門地區為普通等級；高屏空品區為橘色提醒等級。

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接下來2日，環保署指出，環境風場為東北風，可能挾帶微量境外污染物影響台灣，影響情況視上游濃度累積情形而有所變化，中部以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南空品區位於下風處，污染物易累積，預測雲嘉南、高屏空品區為橘色提醒等級。

3日環境風場為偏東風，偏東風可能挾帶微量境外污染物影響台灣，影響情況視上游濃度累積情形而有所變化，西半部位於背風側，擴散條件差，環保署預測中部、雲嘉南、高屏空品區為橘色提醒等級，高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級。（編輯：陳政偉）1120401

#環保署
#清明連假
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