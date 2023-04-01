清明連假首日出遊潮 綠島蘭嶼估湧入逾5千名遊客

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）清明連假首日，綠島、蘭嶼湧入遊客，台東富岡港和綠島南寮漁港爆人潮，客輪班班客滿，預估今天會有逾5000名遊客登綠島和蘭嶼，業者開心今年觀光季揭開好序幕。

今天是清明連假首日，南迴公路台東段上午交通順暢，車速維持每小時60至70公里間，上午10時過後雖然車流量逐漸增加，仍維持暢通。

「6點就到富岡港排隊了」今天清晨富岡港爆滿等著登船的旅客和返鄉掃墓居民，綠島陳姓居民說，原本擔心海況不佳船不開，一大早就到富岡港，看到海面平靜就開心了。洪姓遊客說「5天行程早安排好，開心沒有受到影響」。

今天有14班客輪開往綠島，6班開往蘭嶼，班班客滿，截至上午10時往綠島開出6船班、有1848名旅客，船公司評估，今天14航次進入綠島的遊客逾4000人；上午3航次進入蘭嶼的遊客約600人，估今日約有1000人進入蘭嶼。

客輪業者、台東縣觀光協會理事長李數奼接受中央社記者電話訪問表示，5天連假台東的訂房幾乎客滿，也為今年的觀光季揭開序幕。（編輯：謝雅竹）1120401

清明節連假首日，綠島、蘭嶼湧入遊客，台東富岡港1日上午爆人潮，客輪班班客滿。中央社記者盧太城台東攝 112年4月1日

清明節連假首日，綠島、蘭嶼湧入遊客，台東富岡港1日上午爆人潮，民眾排隊等候搭船。中央社記者盧太城台東攝 112年4月1日

清明節連假首日，綠島、蘭嶼湧入遊客，1日清晨台東富岡港就湧入許多等著登船的旅客和返鄉掃墓居民。中央社記者盧太城台東攝 112年4月1日