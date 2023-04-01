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台9線蘇澳車多壅塞 公路總局提醒非必要勿進入

2023/4/1 11:00
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（中央社記者汪淑芬台北1日電）今天是清明連假第1天，省道出現返鄉、出遊車潮，交通部公路總局觀察，上午台9線蘇澳地區車多壅塞，提醒用路人非必要勿進入。

公路總局發布路況訊息表示，目前蘇澳地區車多壅塞，蘇花路廊壅塞路段，包括箕山橋至蘇澳端南向、蘇澳端至東澳北口南向、觀音隧道北口至鼓音橋南向、中仁隧道南向壅塞。

另外，蘇花路廊車多路段，包括國5至箕山橋南向、東澳隧道南向、東澳隧道南口至東澳端南向、東澳端至新澳隧道南向、新澳隧道至南澳市區北端南向、南澳市區南向、南澳市區南端至觀音隧道北口南向、觀音隧道北口至鼓音橋南向、谷風隧道南口至和平南向車多。

公路總局說，今天省道易壅塞路段還有銜接國道的快速公路，包括北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道；中部台74線臺中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台86線接國1仁德系統及接國3關廟交流道、台18線接國3中埔交流道、台88線五甲至鳳山路段。

除了台9線外，還有多條主要省道幹道也易塞車，包括台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段。

觀光景點聯外道路易車多路段，包括台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆，台3線大溪路段，台9線礁溪路段，中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段，台26線墾丁路段。（編輯：陳政偉）1120401

#公路總局
#蘇澳
#清明連假
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