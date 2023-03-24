國道7號獲中央核定1357億經費 119年完工通車

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）歷經地方期盼15年，行政院昨天正式核定全額補助高雄國道7號1357億元經費，預計民國114年動工，119年完工，分標施工、分階段通車，讓市區東側新增1條南北向高速公路。

國道7號歷經15年推動、10年環評程序，去年通過環評審查，上個月由國家發展委員會審查通過，昨天獲行政院核定總經費新台幣1357.9億元，路線由小港南星路一路往北至國10仁武，將於114年動工，119年完工，分標施工、分階段通車。全線23公里，設置7處交流道，沿高雄東側山麓經林園、小港、大寮、鳳山、鳥松、仁武等區。

高雄市長陳其邁表示，國7是攸關市民交通安全、港區貨運量能重大建設，兼顧交通與經濟發展，感謝中央支持及民代們爭取，接下來一定要做好動工前整備工作，像貨櫃車專用道、捷運小港林園線、高屏2條快速道路及高鐵南延至屏東等重大交通建設也須整合；國7也會開始進行路線設計、都市計畫變更、用地取得等作業。

高雄市政府交通局今天發布新聞稿表示，國7完成後將可透過高屏2條快速道路轉銜至國1，預計通車後將減少國1市區壅塞路段約24％交通量，減少國10壅塞路段約29％交通量，台88線壅塞路段減少約30％交通量。

高雄交通局長張淑娟表示，和中央的界面協調會議已著手進行，交通局會擔任好中央和地方溝通協調角色，讓建設期程順利進行，未來持續與中央研議如何善加利用智慧運輸系統手段，讓國道周遭交通順暢不壅塞。（編輯：郭諭儒）1120324