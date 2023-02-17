全球大城交通壅塞度調查倫敦最塞 台中居全台之首

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（中央社阿姆斯特丹17日綜合外電報導）一份評比全球大城交通壅塞程度的排行榜顯示，英國倫敦2022年開車10公里平均得花半個多小時，是全球最塞車城市。根據調查，台中巿是全台灣最壅塞城巿，比美國紐約還塞。

荷蘭自動導航系統生產商TomTom公司（TomTom）調查全球56個國家共389個城市的2022年交通趨勢，近日公布「TomTom交通指數」（TomTom Traffic Index）顯示，倫敦開車10公里平均得花36分20秒，是全球塞車最嚴重城市。

有「印度矽谷」之稱的班加羅爾（Bengaluru）、愛爾蘭首都都柏林則以29分10秒、28分30秒分居交通最壅塞的2、3名。

TomTom公司調查台灣5座城市，其中最塞車的是台中市，開車10公里平均得花24分40秒，在全球排第17名，亞洲則排第5，僅次於班加羅爾、日本札幌、印度普恩（Pune）及菲律賓馬尼拉，比印度新德里和孟買更塞。台中巿也比全球第19名的紐約市交通更壅塞。

這項調查中的其他台灣城市還包括高雄（全球第21名）、台北（全球第46名）、台南（全球第48名）和桃園（全球第161名），其中高雄開車10公里平均要23分50秒，桃園開車10公里平均只要15分20秒。

根據TomTom交通指數，荷蘭新興城市阿梅瑞（Almere）開車10公里平均僅需8分20秒，是這項調查中的最不塞車城市；美國加州太平洋沿岸城市聖地牙哥只要8分鐘40秒，不壅塞程度僅次於阿梅瑞。

TomTom交通指數是根據從全球搜集到的浮動車輛數據（Floating Car Data，FCD）所完成。FCD則是利用具有全球定位系統（GPS）功能的車輛所搜集的位置和時間資訊。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1120217