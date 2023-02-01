更多編輯台推薦新聞：
5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 雙筒望遠鏡可觀測
生活

5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 雙筒望遠鏡可觀測

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日
文化

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

國1增設中壢中豐交流道開工 預計114年底通車

2023/2/1 12:25（2/1 13:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
交通部高速公路局1日在桃園市中壢區辦理「國道1號增設中壢中豐交流道計畫」開工，交通部長王國材（右3）、桃園市長張善政（右4）等出席開工祈福典禮。中央社記者葉臻攝 112年2月1日
交通部高速公路局1日在桃園市中壢區辦理「國道1號增設中壢中豐交流道計畫」開工，交通部長王國材（右3）、桃園市長張善政（右4）等出席開工祈福典禮。中央社記者葉臻攝 112年2月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園1日電）國道1號增設中壢中豐交流道計畫今天開工。交通部長王國材表示，預計民國114年12月完工，除了紓解交通，也能配合航空城發展；桃園市長張善政表示，會全力以赴推動如期通車。

交通部高速公路局上午在桃園市中壢區辦理「國道1號增設中壢中豐交流道計畫」開工，目標114年底完工通車。王國材在張善政陪同下，出席「國道1號中豐交流道新建工程暨主線配合改善工程」開工祈福典禮。

王國材接受媒體聯訪時表示，整個五楊高架在102年完工，只有一個國道2號的系統交流道，沒有從高架段下來的交流道，這幾年青埔、中壢發展後，整個中壢地區在國道部分都非常擁塞。

王國材說，中豐交流道剛好在中壢和內壢中間，扮演交通疏散，以及配合未來航空城發展的角色，感謝桃園市政府過去在都市計畫和用地取得上的協助，讓工程如期動工，預計用約3年的時間，在114年12月完工。

張善政接受媒體聯訪時表示，這項工程中壢、青埔地區期盼已久，感謝地方配合，以及交通部和高公局的經費支持，市府和議會在未來會全力以赴，期盼讓工程如期完工、造福民眾。

桃園市政府交通局表示，「國道1號增設中壢中豐交流道計畫」推動初期因用地費及範圍過大不可行，經市府與高公局研擬方案，決定第1期先行闢建北向匝環道，將總工程經費大幅減少，109年8月經行政院核定建設計畫，建設經費全由中央支應。

交通局表示，後續因原物料成本上漲及營造業缺工等因素，多次工程招標流標，去年10月經行政院核定修正計畫調整總經費後順利決標；而第2期的南向段，交通部也依行政院要求，納入五楊高架延伸頭份段工程併同辦理。（編輯：陳清芳）1120201

交通部長王國材（右2）、桃園市長張善政（右3）1日出席「國道1號中豐交流道新建工程暨主線配合改善工程」開工祈福典禮。中央社記者葉臻攝 112年2月1日
交通部長王國材（右2）、桃園市長張善政（右3）1日出席「國道1號中豐交流道新建工程暨主線配合改善工程」開工祈福典禮。中央社記者葉臻攝 112年2月1日
交通部長王國材（左持香者）1日在桃園市長張善政（右持香者）陪同下，出席「國道1號中豐交流道新建工程暨主線配合改善工程」開工祈福典禮，祈求工程圓滿順利。中央社記者葉臻攝 112年2月1日
交通部長王國材（左持香者）1日在桃園市長張善政（右持香者）陪同下，出席「國道1號中豐交流道新建工程暨主線配合改善工程」開工祈福典禮，祈求工程圓滿順利。中央社記者葉臻攝 112年2月1日
#王國材
#張善政
#國道1號中豐交流道
王國材
中華快遞勞資爭議 王國材：應該不會罷工林國顯擬不再兼桃機董事長 2/26公布新人事
張善政
日本宮崎縣知事參訪桃園 盼直航早日復飛參加桃園市黨部團拜 朱立倫盼贏回總統及執政權
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族