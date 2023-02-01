國1增設中壢中豐交流道開工 預計114年底通車

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（中央社記者葉臻桃園1日電）國道1號增設中壢中豐交流道計畫今天開工。交通部長王國材表示，預計民國114年12月完工，除了紓解交通，也能配合航空城發展；桃園市長張善政表示，會全力以赴推動如期通車。

交通部高速公路局上午在桃園市中壢區辦理「國道1號增設中壢中豐交流道計畫」開工，目標114年底完工通車。王國材在張善政陪同下，出席「國道1號中豐交流道新建工程暨主線配合改善工程」開工祈福典禮。

王國材接受媒體聯訪時表示，整個五楊高架在102年完工，只有一個國道2號的系統交流道，沒有從高架段下來的交流道，這幾年青埔、中壢發展後，整個中壢地區在國道部分都非常擁塞。

王國材說，中豐交流道剛好在中壢和內壢中間，扮演交通疏散，以及配合未來航空城發展的角色，感謝桃園市政府過去在都市計畫和用地取得上的協助，讓工程如期動工，預計用約3年的時間，在114年12月完工。

張善政接受媒體聯訪時表示，這項工程中壢、青埔地區期盼已久，感謝地方配合，以及交通部和高公局的經費支持，市府和議會在未來會全力以赴，期盼讓工程如期完工、造福民眾。

桃園市政府交通局表示，「國道1號增設中壢中豐交流道計畫」推動初期因用地費及範圍過大不可行，經市府與高公局研擬方案，決定第1期先行闢建北向匝環道，將總工程經費大幅減少，109年8月經行政院核定建設計畫，建設經費全由中央支應。

交通局表示，後續因原物料成本上漲及營造業缺工等因素，多次工程招標流標，去年10月經行政院核定修正計畫調整總經費後順利決標；而第2期的南向段，交通部也依行政院要求，納入五楊高架延伸頭份段工程併同辦理。（編輯：陳清芳）1120201

交通部長王國材（右2）、桃園市長張善政（右3）1日出席「國道1號中豐交流道新建工程暨主線配合改善工程」開工祈福典禮。中央社記者葉臻攝 112年2月1日