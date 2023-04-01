連假首日國道4事故影響車流 午後南向多處仍壅塞

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清明連假首日，國道3號1日湧現出遊車潮，三鶯到大溪南下路段出現車多回堵的情形。中央社記者王騰毅攝 112年4月1日

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）今天是清明連假第1天，國道上午車流量大，加上南向路段發生4起追撞事故，塞車更嚴重，根據高速公路局即時路況，午後南向多處路段仍壅塞。

高公局發布新聞稿，今天至中午12時，國道全線交通量51.7百萬車公里，預估今天交通量為124百萬車公里，為年平均平日90百萬車公里的1.4倍，其中南向交通量可達73百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

高公局說，上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-北斗；國3南向大溪-高原、香山-竹南、通霄-大甲、龍井-彰化系統、霧峰系統-中興；國3北向新化系統-官田系統；國10東向仁武-燕巢系統；國5南向南港-石碇、蘇澳端，部分路段車速在20公里以下。

另外，國道南向今天上午在桃園、新竹路段，發生4起追撞事故，造成後方車輛回堵9到10公里，影響整體車流。

根據高公局下午2時即時路況，午後國道南向多處仍塞車，國1湖口、新竹路段，國3土城路段，國5石碇路段車速不到20公里，國1頭份、苗栗、銅鑼、三義后里員林到北斗，國3鶯歌到大溪、香山、竹南、後龍、大甲，國5坪林路段，車速都在40公里以下。（編輯：陳政偉）1120401