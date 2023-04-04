申請入學審查資料上傳13日測試 影音檔教操作

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（中央社記者許秩維台北4日電）大學甄選入學委員會將於4月13日至19日開放申請入學第二階段審查資料上傳系統測試，供考生實作演練，並提供操作說明和教學影音檔。

112學年度大學申請入學已於3月30日公告第一階段篩選結果，7.6萬人報名，6.2萬人通過篩選，通過篩選比率為81.71%，通過篩選的考生仍須參加第二階段指定項目甄試，並於各校截止日前，透過甄選會「第二階段審查資料上傳系統」將指定項目甄試審查資料上傳。

大學甄選入學委員會新聞資料指出，審查資料上傳作業將於5月4日正式開放，4月13日至4月19日（每日上午9時至晚間9時）提供測試版，甄選會也準備操作說明和影音教學檔，供考生提前瞭解並熟悉操作介面及流程。

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大學甄選入學委員會提醒，各校系如要求課程學習成果、多元表現等項目，考生可自高中學習歷程資料庫中勾選資料檔案後上傳，或自行製作PDF檔上傳，每個校系「勾選上傳」或「PDF上傳」限擇一辦理；若於高中學習歷程資料庫無檔案者，皆以「PDF上傳」辦理。

考生如要自製PDF檔，應依各校要求的各大項，分項製成PDF格式檔案並逐一上傳，每個校系的每大項檔案大小以5MB為限；若上傳資料後產生「審查資料上傳確認表」，代表已完成上傳，考生可再進系統查看校系的確認狀態欄，如出現「已確認」，代表成功上傳。（編輯：張雅淨）1120404