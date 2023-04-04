青年好政招募淨零排放提案 獎勵金最高16萬

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（中央社記者許秩維台北4日電）教育部青年發展署辦理「青年好政系列－Let's Talk」計畫，鼓勵青年參與公共事務，今年主題為「環境永續－淨零排放」，提案錄取的團隊最高獎勵金新台幣16萬元。

為鼓勵青年參與公共事務，教育部青年發展署辦理「青年好政系列－Let's Talk」計畫，鼓勵民間組織或青年自行組隊，提案辦理具備公共審議的Let's Talk，期望捲動更多青年關注社會議題，並透過公私協力，將各場青年建議轉換為具體可行的方案。

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青年署資料指出，今年「青年好政系列－Let's Talk」執行團隊招募將於4月5日截止申請，今年討論主題為「環境永續－淨零排放」，評選後擇優錄取25至30組團隊，歡迎長期經營討論主題的民間團體、企業以團體組織申請提案，年滿18歲至35歲青年也可組隊提案。

提案申請截止後，青年署將組成評審小組，針對團隊提案資料進行資格審查，預計4月15日前公告合格者，並通知參與評選；評選將採書面審查及視訊詢答，並擇優評選具創意與實踐潛力的提案，提案錄取核定的執行Let's Talk獎勵金，最高核給每組16萬元。（編輯：張雅淨）1120404