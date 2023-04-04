清明連假收假日高溫32度 6日北台灣有雨降溫

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（中央社記者張雄風台北4日電）氣象局今天表示，關島附近的熱帶雲系目前結構不佳，是否能增強成颱風仍待觀察；明天西半部高溫約30至32度，6日鋒面影響北台灣有雨降溫，7日東北季風增強，北台灣高溫降為19至22度。

中央氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，目前在關島附近雖然有雲系在發展，但要成為熱帶性低氣壓仍有一段距離，可能需要等到週末再觀察。

葉致均指出，若雲系能成為颱風則是今年第1號颱風珊瑚，但目前並沒有完整結構，不確定性很大。

明天是清明連假最後一天，葉致均提到，明天天氣與今天類似，各地大多為多雲到晴，僅北部及東半部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區也有零星短暫陣雨，但雨量不多。

葉致均指出，預估6日鋒面影響，北台灣有短暫雨，中部、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨；7日鋒面通過及東北季風增強，全台都有降雨機會，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，南部平地則可能有局部零星降雨。

葉致均表示，8日起至9日清晨受東北季風影響，東半部地區、西半部山區有局部短暫雨，9日白天起降雨更少，主要以東半部為主。

溫度部分，葉致均提到，明天轉為偏南風的環境，白天氣溫較今天再稍微上升，西半部高溫約攝氏30至32度，部分地區會再高一些；6日鋒面影響，各地稍降溫。

葉致均表示，東北季風7日增強後，北台灣明顯轉涼，高溫降至約19至22度，低溫約16、17度，其他地區稍降溫；預估9日之後會逐漸緩慢回溫。

葉致均提醒，明天、6日金門及馬祖易有局部霧或低雲，明天清晨中部以北地區亦有局部霧或低雲，影響能見度；另外7日之前基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生。（編輯：張雅淨）1120404