國道多處壅塞估深夜才紓解 5日留意13地雷路段
2023/4/4 18:37（4/4 18:57 更新）
高公局表示，清明連假進入第4天，預估4日交通量為115百萬車公里，國道5號下午開始出現北返車潮。中央社記者鄭傑文攝 112年4月4日
（中央社記者余曉涵台北4日電）國道即時路況顯示，今天晚間6時多處國道壅塞，預計要到深夜才會紓解。高公局表示，明天預計國1西螺-埔鹽系統等13路段，仍可能出現車多壅塞狀況。
今天是清明連假第4天，根據國道即時路況顯示，晚間6時多處國道路段壅塞，包含國1五堵-汐止、竹北-湖口、豐原-台中系統、北斗-員林；國3關西服務區-龍潭、竹山-名間；國5宜蘭-坪林；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武-左營端。
交通部高速公路局表示，預估西部國道要到晚間11時後才會紓解，國5可能要到明天凌晨0時後才會紓解。
明天是清明連假最後一天，高公局預估，國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。
高公局指出，預計明天重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。
高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發。
省道方面，公路總局表示，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊北返車潮，包含台2線關渡-淡水、台2線萬里-大武崙、台2線福隆、台3線大溪武嶺橋、台9線蘇花路廊、台61線香山-鳳鼻、台61線中彰大橋、台74線霧峰路段、台86歸仁交流道等。（編輯：李亨山）1120404
圖為4日晚間6時51分即時路況。（圖取自高速公路1968網頁1968.freeway.gov.tw）
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
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