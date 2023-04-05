清明節午後山區零星雨 中南部高溫上看32度

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清明兒童連假，新北市淡水商圈4日湧入人潮，民眾把握好天氣沿著河岸散步，享受悠閒的假期時光。中央社記者裴禛攝 112年4月4日

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（中央社台北5日電）中央氣象局表示，今天鋒面逐漸接近，水氣增加，北部及東北部有局部短暫陣雨或雷雨，中部、東部、東南部及南部山區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，中南部高溫上看32度。

氣象局指出，今天環境轉為偏南風，北部及東半部由於雲量較多，高溫約攝氏26到28度，中南部氣溫比昨天更高一些，可以到29到32度，尤其南部內陸地區溫度會再更高一些，各地夜晚清晨低溫則在19到21度。

金門、馬祖及清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全，並請留意航班資訊；東南風偏強，基隆北海岸、南部、東北部、恆春半島沿海空曠地區易有8至9級強陣風，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，前往海邊活動請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為東南風至偏南風，高屏空品區位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以北空品區位於下風處，清晨至上午污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨中部以北地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南以北局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：黃世雅）1120405