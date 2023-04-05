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吳德榮：首季西北太平洋無颱風生成有點遲 下週觀察熱帶擾動發展

2023/4/5 08:54（4/5 09:26 更新）
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圖為5日上午8時50分衛星雲圖。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象專家吳德榮今天表示，西北太平洋1至3月颱風生成總數約為1個，今年尚無颱風生成，算是有點遲了；下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的機會，是否成颱需持續觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐、美模式模擬皆顯示，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的機會，是否能成為今年第1個颱風需持續觀察。以氣候平均而言，西北太平洋1至3月颱風生成總數約為1個，今年至今尚無颱風生成，算是有點遲了。

中央氣象局表示，目前在關島附近雖然有雲系在發展，但要成為熱帶性低氣壓、甚至颱風仍有一段距離，可能需要等到週末再觀察；若雲系能成為颱風則是今年第1號颱風珊瑚，不確定性還很大。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地為多雲時晴，北台灣局部地區偶有飄雨；白天「暖熱如夏」，北部最高溫近攝氏30度、南部更達34度，早晚略偏涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天鋒面接近，白天仍偏暖，中部以北雲量漸增、漸趨不穩定，近山區偶零星飄雨；明晚起至7日受到鋒面雨帶影響，中部以北及東半部轉有局部陣雨，天氣轉涼，南部受影響較小。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，8日鋒面遠離，西半部好轉為多雲時晴，東半部仍有局部短暫雨，氣溫微升，北台灣仍偏涼，中南部早晚涼；9日至11日各地恢復為多雲時晴，氣溫逐日回升，舒適微熱早晚涼。（編輯：黃世雅）1120405

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#吳德榮
#西北太平洋
#菲律賓
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