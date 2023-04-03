鋒面影響6日轉有雨 7日起北部高溫降至20度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北3日電）氣象局今天表示，明天、5日各地仍以多雲到晴為主；6、7日鋒面影響，中部以北、東半部及南部山區轉有雨，6日北部、宜蘭白天高溫仍有約攝氏25度，7至9日轉涼，整天氣溫僅約17至20度。

中央氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，各家模式預測在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的情況，但現在尚未有明顯雲簇聚集，是否能增強為低氣壓仍有很大的變數，需再觀察2、3天；目前評估它接近台灣的機會不高。

曾昭誠指出，未來一週天氣仍維持原預報，明天、5日各地多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨；6、7日鋒面通過及東北季風增強，降雨範圍廣，中部以北及東半部地區有短暫陣雨，南部山區有局部短暫陣雨。

曾昭誠說，8日仍受東北季風影響，但降雨範圍縮減至東半部地區及西半部山區有局部短暫雨；9、10日東北季風減弱，降雨剩東半部地區有零星短暫雨。

氣溫方面，曾昭誠說，6日東北季風南下，當天白天北部、宜蘭高溫仍有攝氏25度左右；相對較冷的時間會是在7日至9日清晨，北部、宜蘭整天溫度約17至20度左右，中南部早晚偏涼，白天高溫約25度；9日白天起氣溫就會逐漸回升。

曾昭誠提醒，明天至6日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生，由於明天相對風弱，因此若前往海邊活動要特別留意浪高。

另外，曾昭誠說，明天至6日金門及馬祖易有局部霧或低雲；5日清晨中部以北地區也有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：李亨山）1120403