清明連假 台南景點遊客較去年同期大增

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）隨國境逐步解封，台南清明5天連假迎來旅遊熱潮，依各重要景點及街區商圈統計，前兩天遊客平均較去年同期成長近3成；連假第三天一早各重要景點也湧現車潮及觀光人潮。

依台南市政府觀光旅遊局統計，連假前兩天遊客都明顯較往年成長。其中，虎頭埤風景區剛完成全齡式地景遊憩區吸引親子遊客闔家共遊，2天入園遊客數超過5600人次，較去年同期增加逾2倍，表現最為亮眼。

其次，安平港濱軸帶有1661台灣船園區、定情碼頭德陽艦園區、港濱歷史公園、林默娘公園等戶外休憩點，到訪遊客逾3萬人次，較去年同期增加1.6倍。另外，鹽水老街、孔廟文化園區，以及德元埤荷蘭村的遊客也都呈倍數成長。

原本假日就都已人潮爆滿市區人氣景點，如國華海安商圈、安平老街、小西門商圈、赤崁園區、南紡購物中心等街區商圈也都被遊客擠爆，知名店家排隊人潮不斷，二天來有逾20萬人次，較去年同期增加2成，店家生意忙到不亦樂乎，顯示台南觀光市場及消費熱度都明顯熱絡。

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連假第三天上午，好天氣讓台南各景點都大爆滿，包括充滿懷舊氛圍的老街區，讓安平老街、鹽水老街及新化老街一早就人潮滿滿，共有近萬人次到訪。

此外，許多室內景點也受到歡迎，如台南美術館、左鎮化石園區和奇美博物館共有逾1700人次進場；適合大朋友小朋友一同出遊的頑皮世界，連假推出「春遊頑皮-和動物一起開童樂會」，有多組街頭藝人表演，也有與可愛的水豚君近距離互動，一早共吸引逾1400人進場，相較去年有5成漲幅。（編輯：孫承武）1120403