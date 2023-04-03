更多編輯台推薦新聞：
影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有
運動

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊
生活

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物
國際

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
鋒面影響6日轉有雨 7日起北部高溫降至20度
首頁 / 生活

國道北返車潮現 4日留意15地雷路段

2023/4/3 18:18（4/3 19:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高公局指出，國5預計4日上午10時就會出現車潮，要到5日凌晨0時後才會紓解。（中央社檔案照片）
高公局指出，國5預計4日上午10時就會出現車潮，要到5日凌晨0時後才會紓解。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北3日電）清明連假北返車潮湧現，根據國道即時路況顯示，今天晚間6時國道多處壅塞，預估到深夜才會紓解。高公局表示，明天壅塞路段包含國1西螺-埔鹽系統等15路段，提醒用路人留意。

根據國道即時路況顯示，今天晚間6時左右，國道仍有零星路段壅塞，包含國1五堵-汐止、新竹系統-湖口服務區、豐原-台中系統、北斗-員林、雲林系統-斗南、安定-台南系統；國3關西服務區-大溪、新竹系統-寶山、中港系統-大甲 、竹山-名間、新化休息站-關廟 、關廟服務區-關廟。

國5宜蘭-頭城；國6東草屯-舊正；國10仁武-鼎金系統等，時速都不到40公里，其中國5時速甚至不到20公里。

高公局表示，西部國道預估要到今天晚間11時後才會紓解，國5要到4日凌晨0時才會紓解。

高公局指出，明天是清明連假第4天，預估仍有大量北返車潮，交通量預計為115百萬車公里，預判壅塞路段包含國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪。

國5宜蘭-坪林；國4潭子系統豐勢；國6舊正-霧峰系統；國10鼎金系統-燕巢系統、仁武-左營端。

高公局指出，預計西部國道明天中午過後，就會陸續湧現北返車潮，要到晚間11時後才會紓解，國5預計明天上午10時就會出現車潮，要到5日凌晨0時後才會紓解。

省道方面，公路總局指出，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，包含台61線中彰大橋、台2線關渡-淡水、台14甲線霧社-清境農場、台21線日月潭、台18線接國三中埔交流道、台86線接國三關廟交流道及台9線蘇花路廊等，提醒用路人，出發前多查詢即時路況，避開尖峰時段。（編輯：李亨山）1120403

（圖取自facebook.com/hi.freeway）
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
#國道
#路況
#高速公路路況
延伸閱讀
鋒面影響6日轉有雨 7日起北部高溫降至20度清明連假第3天 高雄國道湧車潮市區下午達高峰清明連假 台南景點遊客較去年同期大增
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族