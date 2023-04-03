國道北返車潮現 4日留意15地雷路段
（中央社記者余曉涵台北3日電）清明連假北返車潮湧現，根據國道即時路況顯示，今天晚間6時國道多處壅塞，預估到深夜才會紓解。高公局表示，明天壅塞路段包含國1西螺-埔鹽系統等15路段，提醒用路人留意。
根據國道即時路況顯示，今天晚間6時左右，國道仍有零星路段壅塞，包含國1五堵-汐止、新竹系統-湖口服務區、豐原-台中系統、北斗-員林、雲林系統-斗南、安定-台南系統；國3關西服務區-大溪、新竹系統-寶山、中港系統-大甲 、竹山-名間、新化休息站-關廟 、關廟服務區-關廟。
國5宜蘭-頭城；國6東草屯-舊正；國10仁武-鼎金系統等，時速都不到40公里，其中國5時速甚至不到20公里。
高公局表示，西部國道預估要到今天晚間11時後才會紓解，國5要到4日凌晨0時才會紓解。
高公局指出，明天是清明連假第4天，預估仍有大量北返車潮，交通量預計為115百萬車公里，預判壅塞路段包含國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪。
國5宜蘭-坪林；國4潭子系統豐勢；國6舊正-霧峰系統；國10鼎金系統-燕巢系統、仁武-左營端。
高公局指出，預計西部國道明天中午過後，就會陸續湧現北返車潮，要到晚間11時後才會紓解，國5預計明天上午10時就會出現車潮，要到5日凌晨0時後才會紓解。
省道方面，公路總局指出，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，包含台61線中彰大橋、台2線關渡-淡水、台14甲線霧社-清境農場、台21線日月潭、台18線接國三中埔交流道、台86線接國三關廟交流道及台9線蘇花路廊等，提醒用路人，出發前多查詢即時路況，避開尖峰時段。（編輯：李亨山）1120403
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