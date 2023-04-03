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清明連假第3天 高市國道湧車潮市區下午達高峰

2023/4/3 13:53（4/3 16:30 更新）
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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）清明連假第3天，高雄市區及國道湧現車流，上午台88線因交通事故，一度回堵約5公里，也造成中正路東向短暫車多壅塞；交通局預估，今天市區車流將在下午2時至6時達高峰。

高雄市政府交通局智慧運輸中心今天對中央社記者表示，今天上午國道1號北向楠梓至高科路段、國道10號東向左營至鼎金系統路段、國道10號東向燕巢至燕巢系統路段車多。

此外，台88線東向鳳山至大寮路段，上午約9時50分因發生交通事故，回堵國1南向主線約5公里，並造成中正路東向短暫車多壅塞，路口由員警疏導排除；其餘幹道車行速度仍算順暢，平均行車速度多可維持40公里以上。

今天持續有民眾掃墓，交通局表示，高雄市各大墓區周邊及聯外道路路況皆車流秩序良好、車速正常；市區主要景點中，動物園停車場上午滿場，其餘各景點路況大致良好，預計駁二地區下午周邊停車場也將滿場。

交通局預估，今天市區車流預計在下午2時至6時達到高峰，各大商圈百貨均會有明顯車流，呼籲出遊民眾可多利用公共運輸前往。（編輯：陳仁華）1120403

#台88線
#國道10號
#交通局智慧運輸中心
清明
連假好天氣出遊趣 中部景點及麗寶樂園湧人潮連假首日國道壅塞 王國材：接下來交通會好一些
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