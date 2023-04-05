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雲嘉南以北擴散不佳 北部留意空氣品質亮橘燈

2023/4/5 11:03
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（中央社記者張雄風台北5日電）環保署表示，今天為東南風至偏南風，雲嘉南以北位於下風處，上午留意污染物累積，午後則是臭氧濃度易上升，預估今天西半部局部地區及北部地區空氣品質可能達橘色提醒等級。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天環境風場為東南風至偏南風，高屏位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以北位於下風處，清晨至上午污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

環保署表示，今天宜蘭、花東空氣品質為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，西半部局部地區短時間可能達橘色提醒等級（對敏感族群不健康）；北部為「橘色提醒」等級。

今天截至上午10時，全台空氣品質尚未出現「橘色提醒」等級，西半部多為普通等級，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

環保署表示，今天至明天白天環境風場為東南風至南風，中部以北位於下風處，污染物易累積，清明連假期間各地有祭祖活動，須留意短時間濃度易上升，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

環保署指出，明晚起至8日鋒面通過及東北季風影響，各地降雨機率提升；9日至10日環境風場轉為東北東風，中南部位於下風處，稍易累積污染物。（編輯：張雅淨）1120405

#空氣品質
#環保署
#PM2.5
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