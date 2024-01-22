寒流來襲 清境農場綿羊穿保暖衣、房舍避寒

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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）寒流來襲，清境農場表示，剪完毛不久的綿羊遇冷空氣會覺得冷，不過綿羊有綿羊油可禦寒，羊也會群聚取暖，牧羊人也會為綿羊穿上保暖衣，還有房舍、紅外光避寒，請遊客放心。

國軍退除役官兵輔導委員會清境農場海拔約1700至2000公尺，因應寒流來襲，清境農場今天表示，剪完毛的綿羊當然會覺得冷，不過綿羊有自我保護方法，牧羊人也會為綿羊穿上保暖衣，更有「綿羊基地」利用房舍及紅外光，特別照顧有需要的綿羊，民眾大可放心。

清境農場表示，5公分厚羊毛可抵擋攝氏零下5度低溫，厚7公分可抵抗零下18度，清境地區0度低溫發生機率不高，萬一綿羊剪完毛不久就遇寒流來襲，也會和人類剛理髮一樣，遇冷空氣會覺得冷，不過綿羊有綿羊油可禦寒，羊也會群聚取暖，長毛綿羊會將短毛綿羊包在羊群最裡面保暖，展現動物天性。

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清境農場表示，因應寒流來襲，綿羊會受到牧羊人妥善保護，而清境農場羊隻常見死亡原因則是遊客不小心或亂丟塑膠袋，造成綿羊誤食阻塞腸道，呼籲民眾與農場一起響應減塑政策，「多一塑，不如少一塑」。

另外，日月潭水域今天上午起濃霧、能見度差，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處2次通告禁航、2次開放航行，日管處指出，發布禁航時各碼頭區暫停開放、禁止出航，已出航船舶應減速慢行、開航行燈、鳴笛、助手協助瞭望，儘速安全返航。（編輯：黃世雅）1130122