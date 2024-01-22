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肩膀痛到手舉不起 小心急性鈣化肌腱炎找上門

2024/1/22 16:00（1/22 18:31 更新）
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35歲李先生因急性鈣化肌腱炎，肩膀長期疼痛，近日痛到手舉不起，晚間也無法入眠；經診斷超音波導引注射治療，抽吸出1針筒鈣化物，疼痛才獲緩解。（高雄中正脊椎骨科提供）中央社記者林巧璉傳真 113年1月22日
35歲李先生因急性鈣化肌腱炎，肩膀長期疼痛，近日痛到手舉不起，晚間也無法入眠；經診斷超音波導引注射治療，抽吸出1針筒鈣化物，疼痛才獲緩解。（高雄中正脊椎骨科提供）中央社記者林巧璉傳真 113年1月22日
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（中央社記者林巧璉高雄22日電）35歲李先生從事物流業長期搬重物，肩膀痛到手舉不起來，甚至無法入眠，就醫發現是急性鈣化肌腱炎，經治療抽出鈣化物後緩解，手部功能也恢復正常。

李姓男子因肩膀痛到手舉不起來，經高雄市中正脊椎骨科醫院診斷出急性鈣化肌腱炎，右肩肌腱長了一顆鈣化點（俗稱結石），經超音波導引注射治療，抽吸出鈣化物後，疼痛才緩解。

中正脊椎骨科復健科主任林純如表示，鈣化性肌腱炎主因還沒有定論，目前推測部分患者是肌腱損傷後，因修復機制傳遞錯誤訊息，身體以為是骨頭損傷，造成鈣質沉積物卡在肌腱上，導致肌腱發炎、劇痛。

中正脊椎骨科新聞稿指出，李先生右肩反覆疼痛近1年，近日痛到肩膀無法動彈，晚上無法入眠，原本在診所就醫，懷疑是肌腱斷裂，轉至中正脊椎骨科，經理學檢查及超音波檢查，發現是急性鈣化肌腱炎引起的假性肩膀麻痺無力症候群。

林純如表示，患者因手部痛到不能舉起，與神經受損、中風癱瘓及肌腱斷裂的有類似的臨床表現，有些醫師會以為是肌腱斷裂。

另外，60多歲張先生肩膀痛了2年，經X光檢查發現也是鈣化肌鍵炎，肌腱長有一顆約1.7公分大小的鈣化點。

林純如說，2名患者經治療後，疼痛症狀均獲得緩解，肩膀鈣化肌腱炎很像肩膀肌腱長「結石」，病患鈣化點如果愈大、病程愈久，療程就需較多次；初期僅需要1至2次療程，症狀就可改善。（編輯：郭諭儒）1130122

高雄市中正脊椎骨科醫院復健科主任林純如（圖）說明，鈣化性肌腱炎可能成因推測是肌腱損傷後，修復機制傳遞錯誤訊息，造成鈣質沉積物卡在肌腱上，導致肌腱發炎。（高雄中正脊椎骨科提供）中央社記者林巧璉傳真 113年1月22日
高雄市中正脊椎骨科醫院復健科主任林純如（圖）說明，鈣化性肌腱炎可能成因推測是肌腱損傷後，修復機制傳遞錯誤訊息，造成鈣質沉積物卡在肌腱上，導致肌腱發炎。（高雄中正脊椎骨科提供）中央社記者林巧璉傳真 113年1月22日
#林純如
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