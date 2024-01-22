民團指8成2反代理孕母 薛瑞元：年後公聽會凝聚共識

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（中央社記者陳婕翎台北22日電）人工生殖法是衛福部未來優先修正案之一，涉及代理孕母合法化，據民團調查發現8成2民眾反對代理孕母，衛福部長薛瑞元表示，過年後預計至少舉行2次公聽會，決定是否分階段修法。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟、台灣懷孕婦女關懷協會、台灣婦女維護生命協會今天舉行聯合記者會，認為代理孕母傷害婦幼權益，有效樣本達7780份的網路問卷有82.1%反對合法化，呼籲暫停這件事。

薛瑞元今天出席記者會後被問到修法草案進度，他說，超過8成民眾反對代理孕母，可知台灣社會仍有很多不同看法，甚至各政黨對於這個議題態度也都不盡相同，離社會達成共識還有一段距離；衛福部已與專家學者討論過，已有修正草案初步內容，但尚未集結成行政院版本。

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薛瑞元說，修法不僅涉及代理孕母，還包含單身女性、女同志家庭使用人工生殖等，議題複雜，考量外界有的提議將代理孕母與其他適用對象分開處理，也有的建議一次處理到位等聲音，國健署預計農曆過年後將至少舉行2場公聽會，決議人工生殖法修正採用一次性處理或分階段處理。

薛瑞元表示，衛福部仍會以提出「有」代理孕母的人工生殖法修正草案為大方向，擬定新法條文，但若公聽會討論過後，多數希望分階段修法，送入行政院的修正草案才會「沒有」代理孕母；因為還沒有進行公聽會，無從得知各界意見角力情形，暫時無法具體說明完成草案時程。（編輯：陳仁華）1130122