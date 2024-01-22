早安世界》今北部整天濕冷 寒流23、24日最強台南以北探7度
今北部整天濕冷 寒流23、24日最強台南以北探7度
中央氣象署預報，受寒流影響，22日各地寒冷，其中北部及東北部整天濕冷，白天氣溫持續下降，中午前後氣溫就會降至攝氏10度左右或以下。氣象署指出，23、24日是這次寒流氣溫最低的時候，台南以北及宜蘭、花蓮低溫約7至9度，高雄、屏東及台東9至12度。（看完整報導）
寒流會放低溫假嗎？誰能決定停班停課？QA一次看
寒流南下，氣溫將溜滑梯式下降至約7度，台北市陽明山國小率先決議，寒假國小課後照顧班23日、24日停課，並在29日及30日補課。針對寒流來襲，政府會因此宣布放低溫假嗎？冷到什麼程度可以停班課？中央社整理相關資訊帶你了解。（看完整報導）
傳吐瓦魯大選後斷交 外交部：台吐珍惜彼此堅實友誼
外媒「澳洲人報」報導，吐瓦魯駐台大使潘恩紐說，有來自吐瓦魯的消息人士告訴他，吐瓦魯可能在26日大選後，跟隨諾魯，外交轉向，承認中華人民共和國。外交部21日表示，台灣、吐瓦魯關係建立在自由、民主、人權、法治的普世價值上，雙方珍惜彼此的堅實友誼，未來也將在各領域持續強化合作，追求共榮發展。（看完整報導）
特派專欄／印中非官方交流似解凍 是否牽動台印關係引關注
印中兩國在外交與軍事上的緊繃關係，過去4年間持續擴散到其他領域，印度嚴審來自中國的投資、嚴查中資企業逃漏稅情形等。有觀察人士認為，印度與中國逐漸恢復交流，目前雖僅止於非官方層面，但未來是否可能擴至其他領域，以及印度是否會變更整體戰略思維，除了將牽動印太地緣政治走向之外，也可能影響台印關係發展。（看完整報導）
戴資穎攻守出色 擊敗陳雨菲印度羽球公開賽完全宰制奪冠
台灣羽球好手戴資穎21日在印度羽球公開賽決賽，展現優異宰制力，花了42分鐘以21比16、21比12擊敗世界第2的中國女將陳雨菲，不但取得對戰2連勝，這也是戴資穎首度拿下賽史及今年首場冠軍。戴資穎表示，「1場冠軍不代表什麼，尤其今年大家重點都放在奧運，我就是持續保持健康，藉由比賽盡快修正所有缺點」。（看完整報導）
學測英文翻譯結合選舉廟宇文化 國寫作文考人生縫隙聯想
113學年度學科能力測驗21日舉行第2天考試，考科英文翻譯題以選舉和廟宇的在地文化為題，作文則是引導式寫作，以青少年常遭遇的問題出發，並問考生如何善用機器人小幫手來協助解決問題。國綜試題取材多元，電腦字型、迷因、電影「周處除三害」入題。國寫試題取材貼近生活，包括使用在人身上的「標籤概念」可能產生的正負面作用；另外，還考「縫隙的聯想」，而考生如何定義人生的縫隙，將決定全文走向。（看完整報導）
立院龍頭之爭 傅崐萁表態參選、游錫堃談無法預判是否綠藍配
國會龍頭之爭，國民黨立委傅崐萁21日宣布將參選立法院長。國民黨主席朱立倫再次強調，相信「韓江配」一定會堅定往前走，清清白白「團進團出」。游錫堃被視為代表民進黨角逐下屆國會龍頭熱門人選，游錫堃被問到立法院正副院長是否可能「綠藍配」時表示，理論上很有彈性，有很多組合可能性，但他沒有辦法預判。（看完整報導）
日專家：台灣大選具4大歷史意義 鼓舞民主陣營
台灣總統暨立委選舉13日結束，日本智庫「日台關係研究會」20日舉辦研討會，資深媒體人、作家福島香織表示，這次大選具有打破「8年魔咒」、國民黨「質變」等4個歷史意義，給民主陣營帶來極大鼓舞。平成國際大學教授淺野和生則認為，台灣選舉後，台日關係不會有什麼特別的變化，台日已順利進行各項合作，會有進一步的發展。（看完整報導）
北韓聲稱測試水下核武 南韓：很可能是假消息
北韓日前表示已測試一套「水下核武系統」，南韓總統辦公室官員21日表示，就目前分析結果看來，北韓的說法很有可能誇大或作假。南韓當局推測，若北韓主張為真，測試的應該是某種魚雷，但以核動力推動這種魚雷的可能性非常低，北韓從未開發過可適用於直徑1公尺以下魚雷的小型核反應爐。（看完整報導）
日本石川強震地殼隆起 海水泳池乾涸、哥吉拉岩脫離海面
日本石川縣1日發生強震，當地媒體報導，受到石川縣能登半島地震影響隆起的地殼，造成輪島市島崎町知名的海水泳池「鴨浦鹽水泳池」完全乾涸。這座泳池被指定為國家「登錄有形文化財」，地方民眾看到目前的樣貌不禁感嘆：「太糟糕了。」（看完整報導）
開箱老照片》戒嚴下首場遊行–橋頭事件
余登發是台灣首位黨外縣長，被視為是戰後台灣黨外運動的重要領袖。1979年1月21日警備總部指余登發和兒子余瑞言涉嫌參與「匪諜吳泰安叛亂」而逮捕兩人，引發社會反彈。施明德、許信良等黨外人士認為這是大整肅的開始，立即擬定「為余氏父子被捕告全國同胞書」聲援，並於1979年1月22日在高雄縣橋頭鄉舉行戒嚴以來台灣首次的政治示威遊行，史稱橋頭事件。（看完整報導）
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- 2024/01/24 07:23
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