合歡山小風口成銀白世界 隨雪線調整管制

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（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）寒流報到，合歡山凌晨開始下雪，小風口目前積雪2至3公分，鏟雪車出動鏟雪，昆陽至大禹嶺路段車輛限加掛雪鏈通行，隨雪線位置改變，不排除調整管制至台8線路段。

太魯閣國家公園管理處小風口合歡站距離霧社約36.5公里處，距太魯閣口約81公里，解說員王如華接受中央社記者電訪表示，今天凌晨開始降雪，早上起來看到戶外薄薄一層積雪，白茫茫一片，雖不是合歡山今年第一場雪，卻是第一場較有規模的降雪。

王如華提醒民眾，若要上山追雪，除保暖衣物之外，不要忽略穿著適合的鞋子，由於下雪地面溼滑，防水、防滑的鞋子也是必須具備，以免發生意外。

交通部公路局發布訊息表示，台14甲線翠峰至大禹嶺（18k至41.5k）昨天夜間實施預警性封閉路段於凌晨降雪，經派員朝巡檢視，需鏟雪機清除道路積雪，為確保鏟雪作業安全及效率，延長預警性封路至上午8時，並於開放後昆陽至大禹嶺路段（29k至41.5k）限加掛雪鏈通行，且後續不排除隨雪線位置改變，調整管制位置至台8線路段。

武嶺至松雪樓(31k-33k)路段道路崎嶇陡峭，公路局建議採四輪傳動車輛加掛雪鏈通行，請用路人小心慢行駕駛。（編輯：李亨山）1130123