瑞士三角巧克力混異物遭香港下架 食藥署：未輸台持續監測

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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）食藥署今天，知名瑞士三角巧克力（Toblerone）的牛奶巧克力口味，近期因混入塑膠顆粒等異物，遭香港食安中心公布下架「OOY4233553、效期到2024年12月1日」這批次產品，經查未輸入台灣，將持續監測。

瑞士三角巧克力（Toblerone）具百年歷史，尤其牛奶巧克力是經典口味。衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天指出，近日香港食物環境衛生署食物安全中心接獲通報，部分產品疑似混入塑膠異物，公布下架產品批次為OOY4233553、有效日期至今年12月1日。

食藥署依據香港通報的食安警訊，查詢輸入邊境系統，此批下架產品未輸入到台灣。林金富表示，食藥署統計去年1月1日起至今年1月22日期間，瑞士三角巧克力（Toblerone）進口到台灣的產品，包括糖果、巧克力等，共計輸入203批，其中75批是牛奶巧克力口味。

雖然香港下架批次產品沒有輸入到台灣，林金富強調，食藥署會跟衛生局合作，持續在邊境跟市面關注這個公司產品，必要時也會啟動稽查；針對這家公司接下來最新進口到台灣的牛奶巧可力等產品，一定會抽驗確認通過後才放行。（編輯：李亨山）1130123