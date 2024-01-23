台灣首個燉飯米「花蓮26號」 春節前餐廳上菜

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）費時7年，以台東30號為父本、義大利Vialone nano為母本，花蓮農改場育成台灣首個燉飯米「花蓮26號」，符合台灣人喜愛的彈而不硬口感，春節前餐廳先上菜，消費者年底買得到。

農業部花蓮區農改場今天召開「為燉飯而生的在地新品種．台灣第一燉飯米水稻『花蓮26號』號」記者會。場長楊大吉說，花蓮場10年前就將研發轉型，朝向因應氣候變遷耐高溫、抗病力強及機能性強的品種及技術研發，「花蓮26號」是國內市場好不容易盼到的品種，且符合台灣人喜愛的口感。

農業部科技司長李紅曦說，商機很大，不限於國內。

楊大吉表示，相對於進口燉飯米，「花蓮26號」食物哩程低、品質好，可望在稻作轉型中嶄露頭角，且市場目標並不僅限於國內，也會往客單價高、已肯定台灣農產品質的日本及新加坡等外銷市場拓銷。

花蓮區農業改良場育成台灣首個燉飯米「花蓮26號」，23日舉行記者會表示，「花蓮26號」符合台灣人喜愛的彈而不硬口感，春節前餐廳先上菜。中央社記者楊淑閔攝 113年1月23日

花蓮區農改場副研究員黃佳興簡報時指出，「花蓮26號」有3高1低，包含「千粒重高」，大粒耐煮；「直鏈澱粉較（禾更）稻高」，所以顆粒分明不糊爛；「心白比例高」，可大幅提高湯汁吸收；「食物哩程低」，相對於進口米輸入長達1萬5272公里，花蓮產出到台北消費地僅278公里，環保且減少暖化因素。

對老饕來說，美食變化大。黃佳興說，「花蓮26號」始於燉飯，但是不止於燉飯，還可以做義大利炸飯糰、黃金炒飯、披薩、米布丁、日式飯湯等，其中披薩皮融入「花蓮26號」米穀粉，更顯脆中帶Q。

至於消費者可以在哪裡吃得到、買得到，他說，去年2期作僅產出2、3公噸，已被餐廳訂走，規劃今年1期作採種，希望2期作可推廣栽種30公頃以上，未來零售價每公斤可能貼近進口的新台幣200元。

育成到上市都已布建，花蓮區農改場今天並簽約技轉3家業者或農會。業者聯采說，春節前台北、台中、花蓮的餐廳，例如嶼耳、帕里歐可嚐鮮。另1家業者協憶表示，台北大直頁小館、台東長濱Sinasera 24已可點餐，最近上架電商義大利廚房銷售，跟農民收購價每公斤130元，是公糧收購價的好幾倍，餐廳購入則要170元。

圖為「花蓮26號」單株照片。（圖取自花蓮農改場網頁hdares.gov.tw/

目前上市量有限，富里農會總幹事張素華說，年底量產收成後，消費者洽富里農會可以買得到。

燉飯用米過往只能仰賴進口，其實與產地緯度不同有關。黃佳興告訴中央社記者，民國103年起台灣進口量破100公噸、達132餘公噸，顯示需求大，而他在育成時，就是因為使用本地米種台東30號為父本，而讓「花蓮26號」具備能適應台灣氣候的基因，促成地產。（編輯：管中維）1130123