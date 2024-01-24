經導管微創手術置換瓣膜 振興醫院助心臟病患獲新生

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（中央社記者曾以寧台北24日電）全台每年有200多心臟病患者須接受生物瓣膜置換手術，但使用約10年後瓣膜老化，需再次置換，振興醫院透過經導管微創新技術，大幅縮短置換手術時間，為病患開啟生命第二春。

振興醫院心臟血管外科主治醫師李永在今天在二尖瓣二次置換手術記者會上說明，心臟各腔室間具有瓣膜，功能類似閘門，能在心臟跳動過程中適時打開、關閉維持血流方向。當心臟瓣膜無法完全打開時，會造成「狹窄」，讓血流無法順利通過；當瓣膜無法完全閉合時，就會導致血液「逆流」，讓血液從心室倒流回心房。

當瓣膜出問題時，標準治療為傳統外科瓣膜置換手術。振興醫院院長魏崢表示，台灣近20年來手術植入外科生物瓣膜的病患眾多，每年約有200到300名患者需要施行生物瓣膜置換手術，但生物瓣膜平均壽命約為10至15年，久了會如皮革或塑膠般會老化、損壞，需要再次手術置換瓣膜才得以延續生命。

但對於高齡患者來說，再次開心手術風險較高，因此振興醫院使用「經導管微創瓣膜置換新技術」，取代功能已退化的外科生物瓣膜，近來更獲得「經導管二尖瓣瓣中瓣手術亞太教學卓越中心」認證，今天由魏崢進行揭牌。

李永在說明，「經導管二尖瓣瓣中瓣手術」就像套俄羅斯娃娃，在已經植入的生物瓣膜裡面，透過導管、經由靜脈植入新的瓣膜，套在舊瓣膜裡面。振興醫院至今已完成破1000例經導管瓣膜置換手術，其中有約120例就是經導管二尖瓣瓣中瓣手術。

經導管微創瓣膜置換新技術好處，李永在指出，傳統二尖瓣再置換手術，時間會常達10小時，新技術可把手術時間大幅縮短到40分鐘到1小時；患者需住院的時間，也從1個半月縮減到1週左右，不僅大幅縮減併發症風險，甚至術後當天或隔天就能下床走動，讓病人肢體活動盡早恢復正常，盡早開始訓練、恢復體能。

今年80多歲的張奶奶，就因二尖瓣生物瓣膜退化，活動力下降到只能每天靠家人或看護工推出門去曬曬太陽，經振興醫院集結心臟內外科醫師、心臟超音波醫師等多學科專業團隊，利用導管進行二尖瓣瓣中瓣技術為她替換新瓣膜，讓張奶奶在麻醉醒來時就感受到大幅改善，並經過物理治療、定期追蹤等系統性康復計劃，成功讓張奶奶快速康復。（編輯：李亨山）1130124

振興醫院心臟血管外科主治醫師李永在（圖）24日在二尖瓣二次置換手術記者會上說明，心臟各腔室間具有瓣膜，功能類似閘門，能在心臟跳動過程中適時打開、關閉維持血流方向。中央社記者曾以寧攝 113年1月24日