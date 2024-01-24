北市加強推國小書包減重 課後活動用品多成難處

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（中央社記者陳昱婷台北24日電）教育部推動書包減重逾20年，台北市教育局持續宣導國小落實相關原則，並將協助學校汰換置物櫃。不過有校長坦言，學童課後活動及用品越來越豐富，即便學校盡力，成效仍有限。

台北市教育局今天舉辦國小校長會議，局長湯志民在會中重申書包減重政策目標，呼籲校長落實每學期前、後各替書包量1次體重，重量不得超過學童體重1/8，如發現特大書包也要隨時抽測。

湯志民指出，要以學童為中心思考，並與安親班、補習班及家長溝通，從減少作業量、改變作業型態等方式著手，也可以指導學童整理書包、善用置物櫃，將非作業用品放在學校，以達到書包減重並兼顧身體健康。

教育局表示，為加強推動國小書包減重計畫，已將書包減重自我檢核表、宣導摺頁、教案及學習單等發文給各校，請學校協助發送給學生，並落實書包重量檢測，確實了解學童書包重量來源，督學訪視時將不定期抽查辦理成效。

台北市國小校長協會理事長、雙蓮國小校長張素花接受媒體聯訪表示，學校原則上會每個月隨機抽出1班，量測學童書包重量，同時提醒各科老師將作業量減到最低。

不過，張素花指出，現在遇到主要困難是，學童會將補習班、安親班使用的課本及用品都一起放進書包裡，所以即便學校端盡力，成效仍有限度，需要家長共同協助。

延平國小校長陳清義說，他看過學童帶著溜冰鞋、蛇板、積木等各類才藝用品到學校上課，且種類及數量這幾年呈現增加趨勢，代表學童課後活動越來越豐富，「就算學校減重，書包也會在其他地方加重」。

陳清義認為，書包減重理念良善，但不能只從學校端推動，應加強與家長觀念溝通、與補習班協力，才能真正落實。（編輯：方沛清）1130124