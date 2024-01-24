華語文測驗快篩跨入企業界 獲工研院、港商採用

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（中央社記者陳至中台北24日電）華語文能力測驗的「快篩系統」，除廣泛被海內外大專採用外，近日更陸續獲得工研院、香港商九興服務公司台灣分公司採用，從學術界跨入企業界。

快篩系統於民國106年推出，主要是讓大專即時評量外籍學生的華語能力，可快速評量出聽力、閱讀、口語、寫作能力。目前已有台灣、美國、英國等多國150所大專採用。

國家華語測驗推動工作委員會（華測會）今天發布新聞稿指出，近來跨國企業招募人才，越來越注重員工的華語能力，快篩系統成為人資部門的利器，能夠在短時間內快速且客觀地評估應聘者的華語能力，為企業節省寶貴的時間和資源。

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工業技術研究院近日引進快篩系統，用於掌握、追蹤國際員工的華語學習成效，作為招募、加薪、晉級、派遣等決策的參考。港商九興公司的生產基地、銷售網絡，遍布於亞洲和歐美等多個國家，人員招聘有要求華語能力，採用快篩系統確保面試階段的公正。

華測會表示，經過這幾年發展，快篩系統已可進一步為企業人資部門提供便捷的測驗服務，實現企業和應聘者的雙贏局面。（編輯：陳政偉）1130124