台中農改場育成2款豐產甜椒 未來種子不靠進口

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北24日電）氣候變遷病蟲害發生率提升，台中區農改場攜手亞蔬中心育成抗病性高、豐產的紅色「台中亞蔬1號」、黃色「台中亞蔬2號」甜椒，果重投市場喜好，種子將可自產、無須仰賴進口。

農業部台中區農改場今天舉辦「絕代雙椒～豐產、抗病番椒『台中亞蔬1號』與『台中亞蔬2號』」記者會。場長楊宏瑛說，近年氣候變遷，病蟲害發生率提高，因而跟亞蔬中心合作，費時6年育成的這兩款甜椒，具備抗病性高、豐產等特性，可因應氣候變遷。

可維持全年生產，楊宏瑛說，秋冬季節的8月中旬到隔年2月中旬，可在中南部平地定植，12月到隔年5月可採收；然後春夏季從3月上旬到6月下旬，可在中部山區定植，從6月到11月下旬可採收。

抗病性高，可減少農藥使用。她說，「台中亞蔬1號」可抗番茄嵌紋病毒及馬鈴薯Y病毒，並對辣椒葉脈斑駁病毒及番椒疫病具耐病性；「台中亞蔬2號」則抗辣椒葉脈斑駁病毒、馬鈴薯Y病毒及細菌性斑點病，並耐番椒疫病。

營養價值高，她說，大家受廣告影響太深，其實甜椒的維他命C含量是奇異果沒得比的，紅皮甜椒每100公克含有137.7毫克維他命C、黃皮也有127.5毫克，奇異果為73毫克，僅約一半。

她引述衛福部資料進一步說明，以成人每天維他命C參考攝取量為100毫克來說，這次育成的「台中亞蔬1號」果重150公克到200公克，「台中亞蔬2號」160到210公克，吃100公克、不到1顆就能滿足。

育成這2款甜椒的台中區農改場助理研究員林煜恒說，相對於之前亞蔬中心跟中興大學合作育成的2款紅、黃甜椒，果重較大，較不受青睞；這次這2款不僅也是方形、且果重在150到200公克區間，甜度符合口感需求，成功打入市場機會大，今年將技轉，最快明年產出；而且以後種子將不須仰賴進口，自行掌控、穩定生產。

依據農糧署統計，民國111年全台甜椒栽培面積1242公頃，秋冬季主要種植在中南部平地，夏季多種植於中部山區。生產面積前5名依序為南投縣信義鄉、仁愛鄉，嘉義縣新港鄉，雲林縣莿桐鄉，以及屏東縣里港鄉。（編輯：陳政偉）1130124