更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台中農改場育成2款豐產甜椒 未來種子不靠進口

2024/1/24 18:10（1/24 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農業部台中區農業改良場攜手亞蔬中心育成抗病性高且豐產的紅色甜椒「台中亞蔬1號」、黃色甜椒「台中亞蔬2號」，24日在台北發表，預計2024年將技轉，最快2025年產出。中央社記者楊淑閔攝 113年1月24日
農業部台中區農業改良場攜手亞蔬中心育成抗病性高且豐產的紅色甜椒「台中亞蔬1號」、黃色甜椒「台中亞蔬2號」，24日在台北發表，預計2024年將技轉，最快2025年產出。中央社記者楊淑閔攝 113年1月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北24日電）氣候變遷病蟲害發生率提升，台中區農改場攜手亞蔬中心育成抗病性高、豐產的紅色「台中亞蔬1號」、黃色「台中亞蔬2號」甜椒，果重投市場喜好，種子將可自產、無須仰賴進口。

農業部台中區農改場今天舉辦「絕代雙椒～豐產、抗病番椒『台中亞蔬1號』與『台中亞蔬2號』」記者會。場長楊宏瑛說，近年氣候變遷，病蟲害發生率提高，因而跟亞蔬中心合作，費時6年育成的這兩款甜椒，具備抗病性高、豐產等特性，可因應氣候變遷。

可維持全年生產，楊宏瑛說，秋冬季節的8月中旬到隔年2月中旬，可在中南部平地定植，12月到隔年5月可採收；然後春夏季從3月上旬到6月下旬，可在中部山區定植，從6月到11月下旬可採收。

抗病性高，可減少農藥使用。她說，「台中亞蔬1號」可抗番茄嵌紋病毒及馬鈴薯Y病毒，並對辣椒葉脈斑駁病毒及番椒疫病具耐病性；「台中亞蔬2號」則抗辣椒葉脈斑駁病毒、馬鈴薯Y病毒及細菌性斑點病，並耐番椒疫病。

營養價值高，她說，大家受廣告影響太深，其實甜椒的維他命C含量是奇異果沒得比的，紅皮甜椒每100公克含有137.7毫克維他命C、黃皮也有127.5毫克，奇異果為73毫克，僅約一半。

她引述衛福部資料進一步說明，以成人每天維他命C參考攝取量為100毫克來說，這次育成的「台中亞蔬1號」果重150公克到200公克，「台中亞蔬2號」160到210公克，吃100公克、不到1顆就能滿足。

育成這2款甜椒的台中區農改場助理研究員林煜恒說，相對於之前亞蔬中心跟中興大學合作育成的2款紅、黃甜椒，果重較大，較不受青睞；這次這2款不僅也是方形、且果重在150到200公克區間，甜度符合口感需求，成功打入市場機會大，今年將技轉，最快明年產出；而且以後種子將不須仰賴進口，自行掌控、穩定生產。

依據農糧署統計，民國111年全台甜椒栽培面積1242公頃，秋冬季主要種植在中南部平地，夏季多種植於中部山區。生產面積前5名依序為南投縣信義鄉、仁愛鄉，嘉義縣新港鄉，雲林縣莿桐鄉，以及屏東縣里港鄉。（編輯：陳政偉）1130124

農業部台中區農改場24日在台北舉辦「絕代雙椒～豐產、抗病番椒『台中亞蔬1號』與『台中亞蔬2號』」發表記者會，兩款分別為紅、黃色甜椒，費時6年育成，具備抗病性高、豐產等特性，可因應氣候變遷。中央社記者楊淑閔攝 113年1月24日
農業部台中區農改場24日在台北舉辦「絕代雙椒～豐產、抗病番椒『台中亞蔬1號』與『台中亞蔬2號』」發表記者會，兩款分別為紅、黃色甜椒，費時6年育成，具備抗病性高、豐產等特性，可因應氣候變遷。中央社記者楊淑閔攝 113年1月24日
#楊宏瑛
#台中農改場
#衛福部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.16