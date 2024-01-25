手抖嚴重影響生活 北榮神波刀打斷神經迴路助改善

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（中央社記者曾以寧台北25日電）巴金森氏症或原發性顫抖症患者，可能因手抖導致寫字、吃飯不易，台北榮總引進「神波刀」以磁振導航聚焦超音波打斷顫抖神經迴路，非侵入性、不須開顱，無須麻醉即可改善手抖。

今年80多歲、患有原發性顫抖症的劉先生，自40多歲發病，40多年來手抖狀況越來越嚴重，連吃飯都難自己夾菜，因感丟臉，越來越不敢跟朋友出遊，去年在台北榮總接受神波刀治療，不僅治療過程不會痛，且剛完成手術就可以握筆寫字，如今更可以自己用筷子可以夾花生。

台北榮總神經科醫師蔣漢琳今天在「神波助攻、遠離顫抖人生」記者會上說明，顫抖症狀有幾種不同原因，其中巴金森氏症會造成身體兩側不對稱顫抖，且是在休息時發生；若是在用力時顫抖，且兩側對稱，則可能是「原發性顫抖症」造成，好發年齡從20到60多歲都有可能，且隨年紀越大會越來越嚴重，半數有家族病史。

台北榮總神經外科醫師李政家表示，原發性顫抖症是因神經退化造成身體不同部位持續性顫抖，全台灣約有40萬人罹患，比巴金森氏症還要常見。其中約10萬名患者症狀嚴重影響日常生活，除了寫字無法準確握筆，拿杯子卻把水灑出來，連穿衣、簽名都成挑戰。

李政家說明，不論治療原發性顫抖症或巴金森氏症，都會先採用藥物治療，但若症狀無法控制，則須靠丘腦切開術或裝置深部腦刺激器（DBS）等手術治療；兩種都須開顱，在頭部鑽個小洞，深入丘腦進行燒灼或植入電刺激晶片持續電刺激，兩種手術治療成效顯著，但許多病友忌憚開腦，或因體內安放電極風險而裹足不前。

李政家說明，「神波刀」則是非侵入性的無創精準治療，透過超過1000個超音波晶體聚焦能量在丘腦，搭配MRI核磁共振導航，準確加熱局部腦區，使神經壞死、打斷產生顫抖的神經迴路，無須麻醉或打開頭骨，可避免感染、腦出血等併發症，可立即達到治療效果且成效顯著，提供神經疾病患者更多治療選擇。

不過「神波刀」也有其限制，北榮神經醫學中心功能性神經外科主任劉康渡指出，因為神經會再生，所以2到3年後還是有復發可能。蔣漢琳也說，因為神波刀是破壞腦部構造，因此就算身體兩側都有顫抖，仍較建議一次只做一邊，間隔9個月以上再考慮做另一邊，或視病程改採其他治療方式。

神波刀目前沒有健保給付，自費須花費約新台幣65萬元。李政家說，台北榮總自去年引進，至今已完成16例治療；除了顫抖治療外，近期也已經衛生福利部審核通過可用於癲癇治療。（編輯：陳政偉）1130125

67歲馬女士因巴金森氏症，導致手腳顫抖、僵硬，無法正常生活，接受「神波刀」治療後獲得改善，現在已能握筆寫得一手好字。中央社記者曾以寧攝 113年1月25日