公幼延長照顧新制上路 台南政策經驗分享

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（中央社記者張榮祥台南25日電）教育部新公布修正補助公立幼兒園延長照顧辦法，補助對象從經濟弱勢擴大到所有公幼學生，即日生效；台南市政府今天表示，台南先前累積政策經驗分享，全國公幼家長都受惠。

根據行政院公報資訊網，教育部國民及學前教育署1月16日發布行政命令，修正「教育部國民及學前教育署補助公共化教保服務機構辦理延長照顧服務作業要點」，名稱並修正為「教育部國民及學前教育署補助公立幼兒園辦理延長照顧服務作業要點」，並自即日生效。

台南市政府教育局今天發布新聞稿指出，台南市去年7月推出公幼延長照顧服務1人即開班、照顧至晚上6時，並向中央建議降低公幼延長照顧收費，尤其是寒暑假應比照非營利幼兒園收費，以減輕家長育兒負擔。

這項建議獲得中央採納，教育部國教署新公布修正補助公立幼兒園延長照顧辦法，補助對象從原本經濟弱勢擴大到所有公幼學生，課後延長照顧每小時新台幣35元，寒暑假含餐點最多收費2000元（延托另計）。

台南市長黃偉哲表示，台南市減輕家長育兒負擔，大力推廣公共化幼兒園，陸續增加非營利幼兒園及開放準公共幼兒園，收費相對平價，延長照顧配套措施也讓公幼更具競爭力，減輕家長選擇疑慮，他樂見中央採納台南建議而修法，讓全國受惠。

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市府教育局長鄭新輝說，公幼延長照顧新制，不只收費降低，寒暑假午餐及點心也列入補助範圍，讓公幼家長更放心。此外，今年7月起將補助加置照顧服務人力，減輕園所外聘人力壓力，減少園內教保人員負擔。

鄭新輝預期新制實施後，參加延長照顧幼生將大幅增加，家長不用擔心幼生寒暑假延長照顧收費高昂，對未來公幼招生非常有幫助，家長也能安心托育。（編輯：陳清芳）1130125