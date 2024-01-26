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早安世界》謝淑薇奪澳網混雙冠軍寫台將紀錄 明拚女雙金盃
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高雄代表隊擊敗全球8715隊 獲NASA黑客松總冠軍

2024/1/26 12:34（1/26 14:48 更新）
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美國太空總署（NASA）近日公布「2023 NASA黑客松」總冠軍名單，高雄代表隊擊敗全球8715支隊伍，奪下「Local Impact」全球總冠軍。（高雄市經發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年1月26日
美國太空總署（NASA）近日公布「2023 NASA黑客松」總冠軍名單，高雄代表隊擊敗全球8715支隊伍，奪下「Local Impact」全球總冠軍。（高雄市經發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年1月26日
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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）美國太空總署近日公布「2023 NASA黑客松」總冠軍名單，高雄代表隊擊敗全球8715支隊伍，奪下「Local Impact」全球總冠軍，獲得前往參觀資格，6月將赴美見證火箭發射。

高雄市經發局今天發布新聞稿表示，美國太空總署（NASA）24日凌晨12時直播公布「2023 NASA黑客松」總冠軍名單，高雄代表隊「$quality_over_quantity」以「BIODIVERSITY HOTSPOT EXPLORER生物多樣性熱點探索者」專題，榮獲「Local Impact」全球總冠軍。

團隊成員是4名在南部求學認識，大學畢業後仍一起追夢的好友，得獎專案使用EMIT高光譜衛星影像數據分析，準確識別15個潛在的生態多樣性熱點。

高雄代表隊隊長賴泳在表示，計畫主要探索生物多樣性熱點，幫助科學家隨著時間變化，更有效找到熱點，並應用在世界各地。

經發局表示，這項技術也可用於找出碳排放熱點、特定物種繁殖熱區、特定物質的熱區，對於淨零永續規劃有很大幫助，與高雄推動淨零的目標相應。

高市經發局長廖泰翔說，此次是高雄第2年與NASA合作舉辦黑客松賽事，高雄代表隊在高雄城市賽中挑戰題拿下分區代表權，並在「Local Impact（當地影響）」項目拿下全球冠軍，展現科技軟體人才實力。

台灣NASA黑客松總召台大理學院副院長、物理系暨天文所教授吳俊輝說，為期2天的賽事共吸引全球來自402個城市和152個國家或區域的8715隊參賽。台灣從2017年參與全球NASA黑客松賽事至今，這是第5度奪得全球總冠軍。

吳俊輝說，此次無論是全球參賽隊伍數、人數及台灣區獎金都是歷年來最高，台灣3個城市有6隊脫穎而出進入前百名，亦為歷年最佳成績。

經發局表示，高雄在這屆NASA黑客松共獲12個台灣區獎項，除金牌、銀牌、銅牌外，還有國家太空中心獎、佳作獎、鼓勵獎、女力創新獎、敦煌獎等。而全球總冠軍高雄團隊將於6月5日至6日前往NASA見證火箭發射。（編輯：郭諭儒）1130126

#高雄市經發局
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