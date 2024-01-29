開箱老照片》台裔愛滋病專家何大一獲頒華光獎章

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（中央社網站）1997年（民國86年）1月29日：獲選美國《時代》雜誌年度風雲人物的台裔科學家何大一抵台，受頒一等華光獎章。

何大一1952年生於台中，12歲時舉家移民美國。受到父親何步基鑽研學術、發揮所長的精神薰陶，何大一1974年起陸續取得麻省理工學士、哈佛醫學院博士學位，隨後踏進醫界，投入內科及傳染病學臨床實踐。

何大一是1995年「雞尾酒療法」問世的最大功臣，他歷經15年研究，將兩大類現有抗愛滋病藥物組合使用，創造「高效抗逆轉錄病毒治療方法」有效控制病情。隔年「雞尾酒療法」在已開發國家廣泛使用，大幅降低愛滋病死亡率，何大一更因此入選美國《時代》雜誌年度風雲人物。

想看更多何大一的照片，立即到中央社影像空間。1130129