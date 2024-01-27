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北東涼冷水氣通過降雨略增 中南部溫差大

2024/1/27 08:15（1/27 10:15 更新）
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圖為台北市中山區民眾披著毛毯禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社台北27日電）中央氣象署指出，今天台灣附近仍為東北風的環境，加上華南水氣移入影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區降雨則較零星，其他地區為多雲到晴。

氣溫方面，氣象署指出，各地夜晚清晨仍偏涼冷，西半部及宜蘭低溫11至13度，其中在空曠地區或近山區有10度左右低溫發生的機率，花東是15、16度，白天北台灣雲量偏多，高溫約15、16度，台中至台南及花東19至23度，高屏在24、25度，中南部日夜溫差及南北溫差大，外出活動請留意溫度的變化；夜晚若水氣與氣溫有相配合，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪的機率，前往高山請注意路面積冰的現象。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：27日環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積；晚起東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積而有所變化。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級；馬祖為「紅色警示」等級；詳查環境部空氣品質監測網。（編輯：李亨山）1130127

#花東
#中央氣象署
#空品
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