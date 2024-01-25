台北花市春節前108小時不打烊 切花均價便宜2成

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）台北花市迎接年節買花人潮，今天宣布26日起延長營業至下午3時，接著2月5到9日除夕中午，連續108小時不打烊。農糧署說，節前5天切花供應量比去年同期多6%，均價便宜21.8%。

龍年即將到來，春節是花卉內銷市場的重要檔期；台北花市今天宣布分兩階段延長營業時間，首先是1月26日起，每天延長營業到下午3時；第二階段則從2月5日到9日除夕中午12時，連續108小時不打烊。

國內春節採買花卉仍以切花為主，農業部農糧署果樹及花卉產業組組長蘇登照說，目前每天平均切花交易量約5.9萬把；春節前1週是採買高峰，而春節前5天會加強調配，每天約增加11.1萬把，預估增加供應量至目前的2.8倍，平均每天可達17萬把左右。

雖然近期寒流來襲，他說，春節前主要花卉產區整體的供應量，仍較去年同期增加6%，春節前每把均價預估約新台幣118元，較去年同期的151元回跌21.8%，價格更親民；只有百合花因爲暖冬延遲種植，預估春節前供應量會比去年同期少約1到2成。

為迎接買花人潮，台北花市表示，消費者喜愛的農特產品市集也將回歸舉辦，今年跟南投縣政府合作，將在2月5日到8日展售當地各式特產。

台北花市內的花商說，目前採買盆花的人潮已經出現，因為盆花可以放比較久，切花花期比較短，節前10天是採買高峰，今年春節算是擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，首度恢復正常運作，看起來會跟往常一樣熱鬧滾滾。（編輯：陳清芳）1130125