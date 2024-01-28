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北榮住院醫師忘年會突倒地 裝葉克膜搶救

2024/1/28 14:29（1/28 15:30 更新）
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台北榮民總醫院27日傳出1名骨科住院醫師在忘年會表演後突然倒下，醫院28日證實，這名醫師在事發後迅速送醫，緊急裝葉克膜搶救中。中央社記者陳婕翎攝 113年1月28日
台北榮民總醫院27日傳出1名骨科住院醫師在忘年會表演後突然倒下，醫院28日證實，這名醫師在事發後迅速送醫，緊急裝葉克膜搶救中。中央社記者陳婕翎攝 113年1月28日
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（中央社記者陳婕翎台北28日電）年關將近，各機關單位舉辦忘年會，台北榮民總醫院昨天傳出1名骨科住院醫師在忘年會表演後突然倒下。醫院今天證實，這名醫師在事發後迅速送醫，緊急裝葉克膜搶救中。

北榮院長陳威明接受電話聯訪時表示，這名倒下的醫師是第1年住院醫師，忘年會上表演後倒地與飲酒無關，事發後所有人湧上搶救，所幸舉行忘年會的餐廳就在醫院附近，半小時就送抵醫院，緊急裝葉克膜治療。

陳威明表示，這名住院醫師即刻送醫後，緊急接受心導管，但並未看到任何相關問題，造成倒下的真正原因仍待釐清，初步研判是非血管性心臟病發作倒地，目前仍在全力搶救中，給予妥善照顧，盼外界勿過度揣測。

陳威明說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後，醫院各科都有忘年會，慰勞辛苦員工，院方都給予支持。醫護人員平時工作很忙，醫院不斷重申禁止逼酒，絕對不允許長官對下屬強迫喝酒或強逼表演等行為，大家都是非常高興地自願演出。（編輯：管中維）1130128

#台北榮民總醫院
#陳威明
#葉克膜
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