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空氣品質台南高雄亮紅燈 西半部處背風側擴散差

2024/1/30 11:22（1/30 11:45 更新）
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截至30日上午11時，全台空氣品質達紅色警示的區域皆位於台南及高雄。（圖取自空氣品質監測網頁airtw.moenv.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北30日電）根據環境部空氣品質監測網，今天偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，截至上午10時，11測站空氣品質達紅色警示，皆位於台南及高雄，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

環境部提醒台南東區林森路、安南；高雄仁武、大寮、小港、前金、前鎮、左營、復興、鳳山、橋頭、楠梓等地區，所有族群應減少在戶外活動。

環境部表示，今天環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，擴散條件差，夜間至清晨污染物易累積；中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

環境部預估今天宜蘭及花東空氣品質

空氣品質指標橘色、紅色活動建議

橘色警示

  • 影響：對敏感族群不健康
  • 建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛，應減少戶外活動，避免在戶外劇烈運動，敏感族群必要外出時應配戴口罩。

紅色警示

  • 影響：對所有族群不健康
  • 建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，在戶外避免長時間劇烈運動，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。

資料來源：環保署

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為「良好」等級；北部、竹苗及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南及金門為「橘色提醒」等級；高屏為「紅色警示」等級。

未來一週，今天至2月1日環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，擴散條件差，清晨至上午污染物易累積；2日至3日東北季風增強，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處污染物易累積；4日東北風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物易累積。（編輯：管中維）1130130

#PM2.5
#空氣品質
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