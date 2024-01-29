氣溫逐日回暖 南部31日高溫上看30度

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（中央社記者張雄風台北29日電）氣象署今天表示，明天起至週末天氣變化小，逐日回暖，預估31日、2月1日南部高溫可達攝氏30度；2月2、3日東北季風增強，但僅北部高溫略降；下週可能又有冷空氣南下，後續需再觀察。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天起至週末天氣變化小，主要在2月2、3日有一小波東北風，迎風面北部、東半部易有短暫雨，其他地區影響不大。

黃恩鴻指出，明天起環境轉為東風偏東南風，各地氣溫愈來愈暖；明天還有一點水氣，花東可能有較大雨勢發生，北部山區則有零星短暫雨；接著水氣偏少，各地多雲到晴。

溫度部分，黃恩鴻說，明天起愈來愈暖，預估31日、2月1日北部高溫可達25、26度，南部更有機會上看30度；2月2、3日東北季風增強，但冷空氣強度偏弱，主要僅北台灣高溫略降至約21度，其他地區影響不大。

黃恩鴻說，東北季風影響期間，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

黃恩鴻表示，這波東北季風影響時間很短，預估2月3、4日北部就會回溫，高溫又升至24、25度左右；不過2月5日起有北風南下，北部及東半部地區有局部短暫雨；2月6日東北季風增強，預估這波冷空氣較強、影響時間較長，但實際降溫情況需再觀察。

黃恩鴻提醒，明天至2月1日馬祖及夜晚至清晨西半部地區易有局部霧或低雲，影響能見度；2月2日馬祖仍易有局部霧或低雲。（編輯：張雅淨）1130129