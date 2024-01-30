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2名日旅客合攜逾2500萬日圓離台 未申報全數暫扣

2024/1/30 18:54（1/30 19:08 更新）
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日圓。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張璦台北30日電）海關1月初在松山機場查獲2名同航班日籍旅客，分別攜帶1000萬、1501萬日圓出境前往日本，因未向海關申報而遭暫時全數沒入，2人稱是台灣朋友向其借款的還款，如果後續查無洗錢情事，可各自領回約147萬日圓（等值1萬美元），其餘沒入。

年關將近，財政部關務署副署長陳世鋒今天在例行記者會提醒，旅客出入國境攜帶外幣、有價證券超過等值1萬美元，或人民幣逾2萬元、新台幣逾10萬元，出入境時均應主動向海關誠實申報，以免因違反規定受罰，影響假期出遊心情。

實務上，陳世鋒表示，今年1月3日海關在松山機場查獲2名同班機的日籍旅客，分別攜帶1000萬日圓及1501萬日圓出境，前往日本，因未向海關申報，涉及違反洗錢防制法規定，上述未申報的日圓已予以暫扣候處。

陳世鋒指出，根據當事2名日籍旅客陳述，其台灣朋友欠錢，離境所攜日圓是來台期間朋友的還錢款項，一直誤解只要向移民署申報即可，導致沒有向海關申報；目前案件尚在調查中，2名旅客關係也待釐清，如果後續查無洗錢情事，2人可各自領回約147萬日圓（等值1萬美元），其餘沒入。

據統計，民國106年至112年底，海關查獲超帶現鈔案件中，新台幣179件、查獲金額新台幣7922萬元；人民幣314件、金額人民幣1943萬元；日圓45件、2億9343萬日圓；美元44件、金額189萬美元。若以單一金額最大案來說，是109年12月25日時，日本人入境台灣攜帶5445萬日圓，稱打算買房。

此外，查獲旅客超帶現鈔、黃金、鑽石等洗錢防制物品，統計106年至112年底，沒入收歸國庫金額折合新台幣達3億3000多萬元。（編輯：張均懋）1130130

#日本
#台灣
#海關
#松山機場
#財政部
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