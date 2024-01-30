中捷藍線面臨沙鹿陸橋難題 市府：施工同時拆除

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（中央社記者蘇木春台中30日電）行政院昨天核定中捷藍線綜合規劃，對於中央遲未核定，路線更改及未來沙鹿陸橋共構難題是主因，台中市政府今天表示，考量徵收與營運才改路線，屆時沙鹿陸橋會同時拆除，降低交通衝擊。

行政院昨天核定台中捷運藍線綜合規劃及台鐵海線雙軌化（談文至追分）可行性研究。其中藍線總經費新台幣1615.14億元，中央負擔675.59億元，預計核定後10年完工通車。

針對外界質疑，中央對台中市長盧秀燕市府提出的中捷藍線綜合規劃審查拖延，民進黨人士今天表示，除了經費暴增外，與前台中市長林佳龍時期的可行性評估版本相較，盧市府版本路線到沙鹿段時，未走市區改行台灣大道，通過沙鹿陸橋時，將與台鐵海線雙軌化的高架段重疊，會形成共構難題，且施工時會造成交通衝擊。

台中市政府交通局長葉昭甫今天告訴中央社記者，沙鹿路段改行台灣大道，是因原先可行性評估路線繞進市區，必須徵收70戶民宅，且沙鹿端縱向是大甲斷層並路線地下化，未來若地層錯動地下段恐無法修復，環評審查後進行路線修改。

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葉昭甫指出，可行性評估時在台灣大道段走高架，進入沙鹿市區又變地下化，最後又採高架，對於後續營運極度不方便，因此考量徵收與營運，才會在綜合規劃改行台灣大道，以克服相關問題。

至於沙鹿陸橋共構難題，葉昭甫說，先前與交通部有召開共識會議進行討論，屆時平面會是一般道路，高架第一層是鐵路，第二層是捷運，至於施工交通衝擊，陸橋拆除會同時進行、避免二次施工，並提出相關交維計畫，降低施工期間的交通衝擊。（編輯：謝雅竹）1130130